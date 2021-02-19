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Египет сообщил о договоренности с Россией по чартерам на курорты

Глава Министерства гражданской авиации Египта Ашраф Новейра сообщил, что чартеры вновь смогут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в марте. Позже в министерстве сообщили ТАСС, что точная дата пока не определена
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом — возобновится в марте после пятилетнего перерыва, сообщает Reuters со ссылкой на главу Министерства гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра.

По его словам, российская авиакомпания Nordwind подала заявку на возобновление полетов на оба курорта с 28 марта.

Информацию о принципиальной договоренности между двумя странами о возобновлении чартерных рейсов ТАСС подтвердили в египетском Министерстве гражданской авиации.

Однако там уточнили, что конкретной даты пока нет. «Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», — пояснили в министерстве.

В российском Минтрансе РБК отказались прокомментировать эту информацию.

Россия увеличит количество рейсов в Египет
Общество
Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В начале февраля посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что в Москве настроены на возобновление полетов чартеров на египетские курорты.

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В это же время в Египте с инспекцией была российская делегация, в которую входили специалисты Минтранса и эксперты в области безопасности. Как пояснял Борисенко, они должны были убедиться в том, что после простоя из-за пандемии египетские аэропорты работают без сбоев. Российские эксперты также проинспектировали инфраструктуру курортов Египта на Синайском полуострове.

«Если общая оценка будет положительной, это позволит думать о восстановлении прямого чартерного сообщения между двумя странами», — пояснил Борисенко.

Авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе курортами, было прервано в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем. Тогда лайнер авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение, находившиеся на его борту 224 человека погибли. В ФСБ назвали произошедшее терактом.

В 2018 году Россия возобновила авиасообщение с Каиром. Оно еще раз прерывалось из-за пандемии, но в сентябре 2020 года рейсы из Москвы в Каир были возобновлены.

Автор
Мария Лисицына
Египет запрет чартерных рейсов чартерные рейсы авиасообщение Хургада Шарм-эль-Шейх
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