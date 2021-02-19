Египет сообщил о договоренности с Россией по чартерам на курорты
Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом — возобновится в марте после пятилетнего перерыва, сообщает Reuters со ссылкой на главу Министерства гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра.
По его словам, российская авиакомпания Nordwind подала заявку на возобновление полетов на оба курорта с 28 марта.
Информацию о принципиальной договоренности между двумя странами о возобновлении чартерных рейсов ТАСС подтвердили в египетском Министерстве гражданской авиации.
Однако там уточнили, что конкретной даты пока нет. «Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», — пояснили в министерстве.
В российском Минтрансе РБК отказались прокомментировать эту информацию.