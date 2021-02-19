Египет сообщил о договоренности с Россией по чартерам на курорты

Глава Министерства гражданской авиации Египта Ашраф Новейра сообщил, что чартеры вновь смогут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в марте. Позже в министерстве сообщили ТАСС, что точная дата пока не определена

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом — возобновится в марте после пятилетнего перерыва, сообщает Reuters со ссылкой на главу Министерства гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра.

По его словам, российская авиакомпания Nordwind подала заявку на возобновление полетов на оба курорта с 28 марта.

Информацию о принципиальной договоренности между двумя странами о возобновлении чартерных рейсов ТАСС подтвердили в египетском Министерстве гражданской авиации.

Однако там уточнили, что конкретной даты пока нет. «Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», — пояснили в министерстве.

В российском Минтрансе РБК отказались прокомментировать эту информацию.