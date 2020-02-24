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WSJ узнала о планах США изменить правила слежки за подозрительными людьми

В Белом доме обсуждают возможные поправки в закон о наблюдении за иностранной разведкой. По данным источников, предлагается обязать спецслужбы уведомлять вызывающих подозрение лиц о том, что за ними велась слежка
Фото: Julio Cortez / AP

Высокопоставленные сотрудники Белого дома США обсуждают возможность пересмотреть правила ведения слежки за гражданами, которых заподозрили в создании угрозы для национальной безопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, речь идет в том числе об Акте о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Одно из предложений — ввести положение, согласно которому уполномоченные органы по завершении слежки должны будут уведомлять граждан о том, что за ними велось наблюдение. Инициативу долгое время продвигали правозащитные организации, такие как Американский союз защиты гражданских свобод.

Инициатива находится на начальном этапе и может столкнуться с критикой со стороны различных ведомств, пишет издание. В частности, речь идет о Совете национальной безопасности, который обычно поддерживает сохранение и расширение полномочий властей.

Некоторые сотрудники администрации президента обеспокоены, что сторонники изменений «могут зайти слишком далеко», однако чиновники, которые работают над поправками, заверили, что изменения не коснутся основных полномочий властей по надзору.

В Белом доме от комментариев отказались. По словам источников издания, некоторые высокопоставленные чиновники в администрации, в том числе генпрокурор Уильям Барр, не решаются вносить серьезные изменения в действующее законодательство о разведке. Ранее он говорил, что FISA нуждается в большем контроле со стороны Минюста. Представитель ведомства заявил газете, что Барр поддерживает «целенаправленные реформы», но отказался уточнить подробности.

Газета отмечает, что, по мнению президента Дональда Трампа, закон применялся против его кампании. Тема возможных изменений FISA стала обсуждаться после того, как появилась информация о том, что ФБР допустила ошибки во время прослушки Картера Пейджа — экc-советника предвыборной кампании Трампа. Она велась в рамках начатого в 2016 году расследования возмжных связей команды Трампа с Россией. Как пишет WSJ, некоторые республиканцы призывали к отмене FISA, что встретило сопротивление со стороны сотрудников администрации, в частности, Барра.

Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
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В декабрьском докладе Минюста США говорилось, что ведомство не нашло политической предвзятости в слежке за предвыборным штабом Трампа, однако обнаружило нарушения со стороны сотрудников ФБР при получении ордеров. Генинспектор министерства пришел к выводу, что при проведении расследования агенты по меньшей мере 17 раз указали неверную информацию в заявлениях для проведения слежки в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки.

Расследование ФБР началось после того, как власти дружественной страны сообщили, что в мае 2016 года советник Трампа Джордж Пападопулос намекнул, что команда кандидата в президенты США получила от России намек на возможность помочь с выборами и публикацией информации, способной навредить кандидату Хиллари Клинтон и президенту Бараку Обаме. Следствие заинтересовали советники Трампа (Пападопулос, Картер Пейдж, Майкл Флинн) и глава его штаба Пол Манафорт. Помимо ФБР связи предвыборного штаба Трампа с Россией изучал спецпрокурор США Роберт Мюллер. Он пришел к выводу, что Трамп и его окружение не связаны с Россией, однако вмешательство в выборы все равно произошло. Москва это неоднократно отрицала.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: США, Дональд Трамп, слежка
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