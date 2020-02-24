WSJ узнала о планах США изменить правила слежки за подозрительными людьми

В Белом доме обсуждают возможные поправки в закон о наблюдении за иностранной разведкой. По данным источников, предлагается обязать спецслужбы уведомлять вызывающих подозрение лиц о том, что за ними велась слежка

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Высокопоставленные сотрудники Белого дома США обсуждают возможность пересмотреть правила ведения слежки за гражданами, которых заподозрили в создании угрозы для национальной безопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, речь идет в том числе об Акте о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Одно из предложений — ввести положение, согласно которому уполномоченные органы по завершении слежки должны будут уведомлять граждан о том, что за ними велось наблюдение. Инициативу долгое время продвигали правозащитные организации, такие как Американский союз защиты гражданских свобод.

Инициатива находится на начальном этапе и может столкнуться с критикой со стороны различных ведомств, пишет издание. В частности, речь идет о Совете национальной безопасности, который обычно поддерживает сохранение и расширение полномочий властей.

Некоторые сотрудники администрации президента обеспокоены, что сторонники изменений «могут зайти слишком далеко», однако чиновники, которые работают над поправками, заверили, что изменения не коснутся основных полномочий властей по надзору.

В Белом доме от комментариев отказались. По словам источников издания, некоторые высокопоставленные чиновники в администрации, в том числе генпрокурор Уильям Барр, не решаются вносить серьезные изменения в действующее законодательство о разведке. Ранее он говорил, что FISA нуждается в большем контроле со стороны Минюста. Представитель ведомства заявил газете, что Барр поддерживает «целенаправленные реформы», но отказался уточнить подробности.