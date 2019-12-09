Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.

Хоровиц отметил, что расследование было открыто в соответствии с правилами, Минюст не нашел свидетельств того, что это решение было политически мотивированным.

Расследование ФБР началось после того, как власти дружественной страны сообщили, что в мае 2016 года советник Трампа Джордж Пападопулус намекнул, что команда кандидата в президенты США получила от России намек на возможность помочь с выборами и публикацией информации, способной навредить кандидату Хиллари Клинтон и президенту Бараку Обаме. Следствие заинтересовали советники Трампа (Пападопулос, Картер Пейдж, Майкл Флинн) и глава его штаба Пол Манафорт.

Минюст США начал проверку действий ФБР в 2018 году, управление генинспектора изучило более миллиона записей и провело свыше сотни интервью.

Хоровитц пришел к выводу, что при проведении расследования сотрудники бюро по меньшей мере 17 раз указали неточную или неверную информацию в заявлениях для проведения слежки в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки.