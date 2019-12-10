Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Американский президент Дональд Трамп, комментируя доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровитца об обстоятельствах ведения спецслужбами слежки за его окружением до и после выборов 2016-го года, назвал опубликованный документ позором.

«Это позор. <...> Подобное никогда не должно повториться с другим президентом», — заявил Трамп журналистам.

По его словам, выводы, изложенные в докладе, свидетельствуют о попытке свержения правительства США, в которой участвовало большое число людей, однако их «поймали с поличным».

Глава государства отметил, что с нетерпением итогов расследования специального прокурора США Джона Дарема, который с мая этого года ведет собственную проверку по слежке за окружением Трампа. Президент уточнил, что результаты этой работы, которая была поручена Дарему лично министром юстиции Уильямом Барром, будут представлены в скором времени. По мнению Трампа, доклад спецпрокурора будет куда более полным, чем работа Хоровитца.

Минюст США опубликовал доклад накануне вечером. В нем утверждалось, что ведомство не нашло политической предвзятости в слежке за предвыборным штабом Трампа, однако обнаружило нарушения со стороны сотрудников ФБР при получении ордеров.