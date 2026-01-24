В администрации Трампа рассказали, как Европа убивает себя

Европа убивает себя, делая ставку на зеленую энергетику, проводя «безрассудную миграционную политику» и экономя на вооруженных силах, заявил Миллер. В своей речи в Давосе Трамп раскритиковал НАТО и ЕС на фоне спора о Гренландии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европа губит себя, инвестируя в зеленую энергетику, проводя «безрассудную миграционную политику» и не вкладывая средства в вооруженные силы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер в эфире Fox News.

«Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной зеленой энергии и зарубежных стран. Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы», — сказал Миллер.

Замглавы администрации президента также заявил, что эпоха, когда оборона ЕС субсидировалась за счет американских налогоплательщиков, завершена. Он напомнил, что президенту США Дональду Трампу удалось убедить союзников по НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП.

Миллер также заявил, что США теперь получат в рамках сделки по Гренландии все необходимое «бесплатно», не раскрывая, какие методы для этого применялись.

Кроме того, Миллер назвал выступление Трампа в Давосе «мастер-классом» по дипломатии. «Его критика Европы в давосской речи стала одним из важнейших заявлений президента об этом континенте за всю историю», — сказал он.

В своей речи в Давосе Трамп затронул отношение с союзниками по НАТО на фоне притязаний США на Гренландию. Американский президент резко раскритиковал альянс, заявив, что Соединенные Штаты помогали европейским союзникам по альянсу «так много лет и никогда ничего не получали взамен», а также что именно Вашингтон платил «за 100% НАТО, потому что они [европейцы] не оплачивали свои счета».

Трамп напрямую связал претензии к союзникам со статусом Гренландии, отметив, что «все, о чем мы просим, — это получить Гренландию, включая законные права и собственность». И пообещал, что присоединение острова «не будет угрозой для НАТО», а «значительно повысит безопасность всего альянса».

На этой неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заключил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рамочное соглашение о будущем статусе Гренландии. Согласно документу, Вашингтон отказывается от планов силового захвата острова, но получает право разместить на его территории элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», испытания которой запланированы на 2028 год.