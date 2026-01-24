 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

В администрации Трампа рассказали, как Европа убивает себя

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Европа убивает себя, делая ставку на зеленую энергетику, проводя «безрассудную миграционную политику» и экономя на вооруженных силах, заявил Миллер. В своей речи в Давосе Трамп раскритиковал НАТО и ЕС на фоне спора о Гренландии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европа губит себя, инвестируя в зеленую энергетику, проводя «безрассудную миграционную политику» и не вкладывая средства в вооруженные силы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер в эфире Fox News.

«Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной зеленой энергии и зарубежных стран. Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы», — сказал Миллер.

Замглавы администрации президента также заявил, что эпоха, когда оборона ЕС субсидировалась за счет американских налогоплательщиков, завершена. Он напомнил, что президенту США Дональду Трампу удалось убедить союзников по НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП.

Миллер также заявил, что США теперь получат в рамках сделки по Гренландии все необходимое «бесплатно», не раскрывая, какие методы для этого применялись.

«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе
Политика
Дональд Трамп

Кроме того, Миллер назвал выступление Трампа в Давосе «мастер-классом» по дипломатии. «Его критика Европы в давосской речи стала одним из важнейших заявлений президента об этом континенте за всю историю», — сказал он.

В своей речи в Давосе Трамп затронул отношение с союзниками по НАТО на фоне притязаний США на Гренландию. Американский президент резко раскритиковал альянс, заявив, что Соединенные Штаты помогали европейским союзникам по альянсу «так много лет и никогда ничего не получали взамен», а также что именно Вашингтон платил «за 100% НАТО, потому что они [европейцы] не оплачивали свои счета».

Трамп напрямую связал претензии к союзникам со статусом Гренландии, отметив, что «все, о чем мы просим, — это получить Гренландию, включая законные права и собственность». И пообещал, что присоединение острова «не будет угрозой для НАТО», а «значительно повысит безопасность всего альянса».

На этой неделе в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заключил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рамочное соглашение о будущем статусе Гренландии. Согласно документу, Вашингтон отказывается от планов силового захвата острова, но получает право разместить на его территории элементы системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», испытания которой запланированы на 2028 год.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп США Белый дом Европа Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
Политика
Почему Трамп пошел на сделку по Гренландии вместо оккупации
Политика
В ЕС заявили о «постдавосском» миропорядке из-за Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Коростелев не вышел в полуфинал спринта на Кубке мира, победил Клебо Спорт, 16:20
Журналист Axios узнал, как прошли переговоры в Абу-Даби Политика, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Шведка Сван выиграла спринт на этапе КМ, Непряева выбыла в 1/4 финала Спорт, 16:08
ТАСС рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби Политика, 16:06
Axios узнал о подготовке нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби Политика, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Белорусский биатлонист Смольский выиграл пасьют на Кубке Содружества Спорт, 15:47
Российская делегация вернулась в отель после переговоров в Абу-Даби Политика, 15:44
В администрации Трампа рассказали, как Европа убивает себя Политика, 15:43
ТАСС раскрыл детали о ходе переговоров в Абу-Даби Политика, 15:37
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились Политика, 15:34
СК возбудил дело по факту вспышки гриппа в психдиспансере в Кузбассе Общество, 15:31
Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области Общество, 15:24