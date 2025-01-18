Захарова раскритиковала отчет разведки США о «гаванском синдроме»

Посольство США на Кубе, в Гаване (Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о выводах разведки США, что причиной «гаванского синдрома» у американских дипломатов могло стать «загадочное оружие, использованное иностранным противником».

«В последние дни пребывания [уходящего президента США Джо] Байдена у власти выяснилось, что сверчки... не виноваты. Оказалось, что помутнения рассудка и головные боли у дипломатов в Гаване все же, как говорится в отчете, могли стать результатом применения «новейшего оружия», — написала она в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что отчет появился за десять дней до прихода новой администрации в США (20 января пройдет инаугурация республиканца Дональда Трампа). Хотя, по ее словам, еще в 2018 году было установлено, что звук, который слышали американские дипломаты, оказался стрекотом сверчков, а в 2022-м специальная комиссия заявила, что у сотрудников диппредставительств голова болит из-за частых стрессов на работе.

Впервые о симптомах «гаванского синдрома» сообщили в 2016 году американские дипломаты на Кубе. Они жаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. В 2018 году у американского дипломата выявили подобные симптомы в Китае, а позднее в Европе. В 2020 году ученые Национальной академии наук, инженерии и медицины США назвали главной причиной «гаванского синдрома» направленное радиочастотное излучение. Однако они допустили и другие факторы, например хронические заболевания.

В январе пять разведслужб подтвердили выводы 2023 года и посчитали «крайне маловероятным», что ответственность за случившееся с американскими дипломатами несут противники США из других стран, однако две из семи спецслужб не согласились с этими выводами.

В Кремле называли беспочвенными утверждения о причастности России к «гаванскому синдрому». В Белом доме также подчеркивали, что американская разведка не давала заключений относительно причастности к этому Москвы.