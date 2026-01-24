МИД обвинил Киев и ЕС в попытке «подменить» ключевые вопросы переговоров

 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Полищук: Украина и Европа пытаются подменить ключевые вопросы переговоров
По словам дипломата, Киев и ЕС пытаются «подменить» ключевые для России вопросы, связанные с территориями и первопричинами конфликта. Их действия препятствуют урегулированию, подчеркнул Полищук
Алексей Полищук
Алексей Полищук (Фото: МИД России)

Европа и Украина пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования, связанные с территориями и первопричинами конфликта. Об этом заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Видим, что в настоящее время Киев совместно с европейскими столицами пытается подменить ключевые вопросы, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления», — сказал дипломат.

По его словам, «украинцы и европейцы должны перестать ставить телегу впереди лошади, что препятствует урегулированию».

Россия считает неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают Киев и «подливают масла в огонь конфликта», — заключил Полищук.

МИД рассказал о главных аспектах в переговорах между Россией и Украиной
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее Полищук подчеркивал, что урегулирование конфликта на Украине без решения территориального вопроса невозможно. 24 января в Абу-Даби идет второй день переговоров между Украиной, Россией и США о мирном урегулировании.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин», власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. Москва настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса.

Президент России Владимир Путин среди первопричин конфликта называл несоблюдение публично данного обещания со стороны НАТО не продвигаться к российским границам. «Кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине», который был спровоцирован Западом, подчеркивал он.

В результате смены власти в Киеве, отмечал Путин, на Украине было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.

Другими причинами кризиса Путин называл «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО», игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности для страны.

По мнению президента, необходимо «устранить первопричины», чтобы урегулирование было долгосрочным.

