Путин назвал игнорирование интересов России причиной конфликта на Украине

Фото: Минобороны России

Игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности для страны стали причиной конфликта на Украине, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам. РБК вел трансляцию мероприятия.

«Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы нашей безопасности», — сказал Путин.

Он пояснил, что одной из причин украинского кризиса также стало несоблюдение публично данного обещания со стороны НАТО не продвигаться к российским границам.

С начала военного конфликта на Украине российская сторона настаивает, что одной из его первопричин стало стремление Киева вступить в Североатлантический альянс и продвижение НАТО к границам России. Второй причиной конфликта Путин называл «государственный переворот» на Украине в 2014 году.

Для достижения мира, по словам президента, первопричины вооруженного столкновения должны быть устранены.