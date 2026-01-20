 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине

Лавров заявил, что Россия ищет дипломатическое решение украинского кризиса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Россия ищет пути дипломатического решения украинского кризиса, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Наша позиция по Украине заключается — в двух словах — в том, чтобы устранить первопричины кризиса», — сказал Лавров.

Также министр добавил, что со стороны России никогда не было недостатка доброй воли для заключения политических договоренностей.

Путин назвал игнорирование интересов России причиной конфликта на Украине
Политика
Фото:Минобороны России

«Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские, соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать», — добавил Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности для страны стали причиной конфликта на Украине.

«Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы нашей безопасности», — сказал Путин.

Он пояснил, что одной из причин украинского кризиса также стало несоблюдение публично данного обещания со стороны НАТО не продвигаться к российским границам.

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сказал, что называть конкретные даты урегулирования на Украине некорректно, поэтому делать это не стоит.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Теги
Персоны
Сергей Лавров МИД Украина
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией
Политика
Писториус увидел в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Цена на серебро впервые в истории превысила $95 за унцию Инвестиции, 12:17
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл в Давос и назвал его местом обсуждения краха глобализма Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42