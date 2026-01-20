Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине

Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Россия ищет пути дипломатического решения украинского кризиса, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Наша позиция по Украине заключается — в двух словах — в том, чтобы устранить первопричины кризиса», — сказал Лавров.

Также министр добавил, что со стороны России никогда не было недостатка доброй воли для заключения политических договоренностей.

«Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские, соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать», — добавил Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности для страны стали причиной конфликта на Украине.

«Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы нашей безопасности», — сказал Путин.

Он пояснил, что одной из причин украинского кризиса также стало несоблюдение публично данного обещания со стороны НАТО не продвигаться к российским границам.

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сказал, что называть конкретные даты урегулирования на Украине некорректно, поэтому делать это не стоит.