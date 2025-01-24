Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

В середине сентября Baza опубликовала расшифровку переговоров экипажа рухнувшего в Актау самолета с диспетчерами. В Казахстане сообщили, что она отличается от оригинала. Результаты расследования обнародуют на следующей неделе

Фото: Азамат Сарсенбаев / ЕРА / ТАСС

Ранее опубликованные в сети материалы расшифровки переговоров пилотов отличаются от материалов «черных ящиков» потерпевшего 25 декабря в Актау крушение самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), заявил вице-премьер Казахстана Бозумбаев.

«Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Ждите официальных источников», — сказал он (цитата по Sputnik Казахстан).

По его словам, никакие данные утеряны не были, их копии передали России и Азербайджану. Предварительные итоги расследования будут обнародованы на следующей неделе.

15 января расшифровку переговоров экипажа AZAL с диспетчерами опубликовал телеграм-канал Baza. Из нее следовало, что экипаж несколько раз пытался зайти на посадку в Грозном, затем сообщил местным диспетчерам, что в самолет попала птица и «в кабине два кресла взорвались». После этого экипаж передал, что собирается следовать в Минводы, затем — в Махачкалу, в это же время сообщалось, что самолет теряет управление и у него отказала гидравлика.

Потом экипаж переключили на диспетчеров Ростова, экипаж сообщил, что собирается вести самолет в Баку, диспетчеры предложили следовать в Махачкалу, но затем экипаж заявил, что полетит в Актау, и предупредил, что в салоне заканчивается кислород. После этого их переключили на диспетчеров Актау, те разрешили посадку, на этом переговоры оборвались.

Источник, предоставивший расшифровку, Baza не раскрывала.

Бозумбаев отметил, что эти данные похожи на наземные записи диспетчеров, а не данные с «черных ящиков», так как нет информации о происходящем в самолете.

При крушении Embraer погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь россиян (всего этим рейсов летели 16 граждан России). Также погибли оба пилота.

Росавиация объясняла, что посадка самолета в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины». 28 декабря президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым отметил, что в момент посадки самолета AZAL Грозный атаковали украинские беспилотники и «российские средства ПВО отражали эти нападения».

Алиев на следующий день заявил, что Embraer «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Самолет оказался под воздействием систем радиоэлектронной борьбы, его хвостовая часть «была сильно повреждена огнем с земли», рассказал президент Азербайджана.