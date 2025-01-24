Киев объявил о завершающем этапе реформы для привлечения 18-летних в ВСУ

Речь идет о добровольной службе в армии 18–25-летних молодых людей, которых в настоящее время не затрагивает обязательная мобилизация. Снизить возраст призыва от Украины требовали в том числе США, но Зеленский выступал против

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На Украине разрабатывают реформу в области призыва на военную службу, чтобы на добровольной основе привлечь в армию молодых людей 18–25 лет, которые освобождены от мобилизации, работа находится на «завершающей стадии», заявил замглавы офиса украинского президента полковник Павел Палиса в интервью иностранным СМИ, передает Associated Press.

По его словам, Киев рассматривает новые варианты рекрутинга, поскольку нынешняя система призыва на службу препятствует прогрессу. Одна из инициатив, которую Палиса называет «честным контрактом», включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и командирами. План направлен в основном на привлечение 18–25-летних молодых людей и тех, кто имеет право на отсрочку или был уволен после принятия закона о мобилизации.

Палиса отметил, что изучаются причины, почему мобилизация на Украине оказалась неуспешной. Он также указал, что у страны «огромный мобилизационный ресурс».

«На мой взгляд, на данный момент он больше, чем нам нужно для решения определенных задач на передовой. Механизм, который у нас сейчас есть, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть», — сказал полковник. Он добавил, что в армии нужно провести структурные реформы для улучшения эффективности и координации.

Палиса командовал 93-й бригадой «Холодный Яр», с которой участвовал в боях за Бахмут (Артемовск). После обучения в украинских военных заведениях поступил в Командно-штабной колледж армии США, но прервал курс, чтобы в 2022-м вернуться на Украину и участвовать в боевых действиях. Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника в свой офис в конце прошлого ноября, отметив, что тот «хорошо понимает» происходящее в армии и на фронте.

Зеленский в недавнем интервью заявил, что не видит смысла снижать планку возраста мобилизации мужчин в вооруженные силы, поскольку это лишь увеличит число участвующих в боях без должного оснащения. В прошлом году он уже снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

В декабре президент Украины сообщал, что от некоторых зарубежных лидеров поступали сигналы в духе «давайте снижать возраст мобилизации». Например, бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил в январе, что ВСУ ощущают серьезную нехватку личного состава и эта проблема «за последний год стала более острой», поэтому необходимо снижение возраста мобилизации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил в середине января, что в России сейчас нет необходимости в новой волне мобилизации. В частности, указывал он, каждый день «приходят добровольно в военные комиссариаты и заключают контракт» порядка 1 тыс. человек.