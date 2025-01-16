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Политика ,  
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Картаполов пояснил, почему в России не нужна новая мобилизация

Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации в России
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России сейчас нет никакой необходимости в новой волне мобилизации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Он указал, что Россия продолжает боевые действия, они «проводятся успешно, мы каждый день продвигаемся на десятках направлений».

Картаполов указал, что сейчас каждый день «приходят добровольно в военные комиссариаты и заключают контракт» порядка 1000 человек.

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Ранее первый заместитель главы комитета Алексей Журавлев заявлял, что сейчас России хватает военных, однако в случае конфликта с Западом нужно «готовить мужское население и, естественно, защищать Родину», говорил он изданию «Абзац».

Глава комитета Госдумы, поясняя слова Журавлева, заявил, что последний «говорил о другом». «Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть все что угодно», — сказал Картаполов.

Россияне «очень активно» подписывают контракты с Минобороны, таких людей «очень много» — сотни ежедневно, говорил в ноябре представитель российского президента Дмитрий Песков. «Какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет», — говорил Песков.

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