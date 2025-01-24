Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому должны быть рассекречены документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его младшего брата, бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«Я пришел к выводу, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, относящихся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела», — говорится в указе.
Трамп считает, что обнародование информации об убийствах Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга «отвечает общественным интересам», несмотря на то, что «ни один закон конгресса не предписывает разглашать» эти данные.
Согласно документу, в течение 15 дней после его издания директор национальной разведки и генпрокурор США совместно с помощником президента по вопросам нацбезопасности и советником президента должны представить главе государства план полного обнародования документов, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди.
За 45 дней они должны изучить материалы расследований убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и представить план их обнародования.
Материал дополняется.
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