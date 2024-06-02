Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Трамп пообещал рассекретить все документы по делу об убийстве Джона Кеннеди, теракту 11 сентября 2001 года и делу миллиардера-педофила Эпштейна, если станет президентом. Он обещал раскрыть все материалы дела Кеннеди и ранее

Джон Кеннеди в Далласе незадолго до его убийства (Фото: Keystone / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что готов рассекретить материалы об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году в случае победы на президентских выборах в ноябре.

Он ответил утвердительно на вопрос ведущей о том, рассекретит ли политик материалы по этому делу, а также о теракте 11 сентября 2001 года и деле покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации проституции, изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми.

Инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, в 2008 году признавшего вину в организации проституции и осужденного за изнасилование несовершеннолетней, повторно задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гилейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

СМИ не раз публиковали расследования о связях политиков и бизнесменов с Эпштейном. Также были опубликованы материалы связанных с ним дел, в том числе показания потерпевших. Дело Эпштейна стало поводом для многочисленных конспирологических теорий о связи американской элиты с торговлей детьми и педофилией.

Джон Кеннеди — 35-й президент США, был избран в 1961 году. Спустя два года, 22 ноября 1963 года, был застрелен во время официального визита в Даллас, штат Техас. В момент следования президентского кортежа по улицам города послышались выстрелы — в президента попали дважды. Кеннеди скончался через полчаса, несмотря на усилия медиков.

По подозрению в убийстве арестовали бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Он был застрелен спустя три дня владельцем ночного клуба Джеком Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

Согласно докладу комиссии Уоррена о расследовании обстоятельств убийства Кеннеди от 1964 года, убийцей президента был Освальд — он стрелял с верхнего этажа школьного книгохранилища. В докладе говорится, что какого-либо заговора обнаружить не удалось. Тем не менее в США существует ряд конспирологических версий убийства Кеннеди, в том числе о причастности американских спецслужб и мафии.

Так, о причастности к убийству 35-го президента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США заявил его племянник, нынешний кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший. По его словам, «существует убедительное доказательство» этого. Кеннеди-младший считает, что ЦРУ также причастно к «сокрытию» убийства. В то же время на официальном веб-сайте ЦРУ была ссылка на статью, в которой заявления о роли спецслужбы в убийстве Джона Кеннеди названы «ложью». На момент публикации с сайта ЦРУ страницу со статьей удалили, однако ее можно найти в веб-архиве.

С момента убийства Кеннеди прошло более 50 лет, с 1992 года американские власти постепенно рассекречивают материалы расследования. Указ об этом издает президент США. За 2023 год Национальный архив США опубликовал около 2,7 тыс. записей. Число засекреченных материалов неизвестно, по некоторым подсчетам, раскрыто 97% материалов.

Во время своего президентства (2017–2021 годы) Трамп обещал рассекретить все оставшиеся материалы по делу об убийстве Кеннеди. Однако некоторые документы остались не опубликованными, поскольку, как он говорил, например, в 2018 году, потенциальный ущерб национальной безопасности, правоохранительным органам или иностранным делам США «настолько серьезен, что перевешивает общественный интерес к немедленному раскрытию». В ЦРУ тогда заявили, что раскрыли более 99% своей информации по делу.