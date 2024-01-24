АP: с 2014 года число клиентов-россиян в банках Кипра сократилось на 82%

С 2014 года число клиентов-россиян в банках Кипра сократилось на 82%, а российских депозитов стало меньше на 76%, выяснила AP. Агентство связывает это сокращение с помощью американских властей. Москва считает санкции незаконными

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Кипр добился успехов «в отказе от российских денег», а группа американских чиновников продолжает помогать местному правительству расследовать случаи предполагаемых нарушений санкций против Москвы, пишет The Associated Press.

Согласно полученным агентством сведениям, объем российских депозитов в банках сократился на 76% с 2014 года по 2022-й, а число клиентов-россиян в кипрских банках упало на 82% за тот же период.

Параллельно снижается и количество украинских вкладов — за тот же период сокращение составило 67%. Клиентов из числа украинских граждан в кипрских банках стало меньше на 54%.

Агентство отмечает, что Кипр годами был юрисдикцией, где держателям счетов задают «мало вопросов», а местные банки приветствовали деньги от богатых вкладчиков, «несмотря на их темные связи». Однако с 2014-го по 2022 год кипрские банки разорвали деловые связи с 60 тыс. клиентов, большинство из которых, по данным The Associated Press, были россиянами и украинцами.

В начале декабря 2023 года кипрская Politis сообщила, что банкам Кипра в рамках «профилактических мер» дали указание прекратить все операции в рублях, а в юридических фирмах провели проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса в стране.



Как отмечала газета, соответствующие решения были приняты кипрскими властями после решения США направить на остров группу американских правоохранителей, в том числе из ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen), для оказания помощи в рассмотрении 29 дел, связанных с санкциями против России.

Frank Media сообщило, что это также может быть связано с ноябрьским докладом Cyprus Confidential Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), в котором, в частности, говорилось, что на Кипре происходят нарушения санкционного режима в отношении России.

В расследовании ICIJ, опубликованном 14 ноября, Кипр назван ключевой юрисдикцией, с помощью которой российские бизнесмены давно структурировали свои инвестиции, пользуясь привлекательной налоговой ставкой, корпоративной тайной (информация о конечных бенефициарах компаний не является общедоступной) и до недавнего времени — программой «золотых виз», которая предоставляла гражданам стран, не входящих в ЕС, кипрское гражданство, если они купили недвижимость на Кипре.

В ноябрьском банковском обзоре S&P Global Ratings рейтинговое агентство указало, что обширные связи Кипра с Россией, а также зависимость страны от депозитов нерезидентов, в том числе россиян, могут угрожать экономике и банковскому сектору острова. «Финансирование банков почти полностью формируется за счет депозитов клиентов, а зависимость от депозитов нерезидентов высока (около 16% от общего объема, из которых менее 5% приходится на Россию)», — говорилось в обзоре.

Москва неоднократно называла санкции нелегитимными, так как они введены без одобрения Совета Безопасности ООН. Президент Владимир Путин подчеркивал, что расчет Запада на развал экономики России не оправдался.

Philenews на прошлой неделе сообщила, что из-за мер кипрских властей из страны начался массовый выезд российских компаний и он будет продолжаться. По данным издания, бизнес переезжает либо в специальный административный район в России, либо в страны с прочными российскими связями, например в Казахстан.

Президент Кипра Никос Анастасиадис ранее заявил, что его страна вынуждена поддержать антироссийские санкции, чтобы не быть «стигмой» в Европе. И отметил, что хотел бы сохранить дружеские отношения и взаимопонимание с российской стороной.