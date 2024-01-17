«Филелефтерос» сообщила о «массовом отъезде» российских компаний с Кипра

Фото: Martin Moxter / Global Look Press

Более десяти российских компаний ушли с Кипра, «массовый выезд» будет продолжаться, сообщает газета «Филелефтерос».

По данным издания, компании переезжают либо в специальный административный район в России, либо в соседние страны, например Казахстан.

Издание сообщило, что «двузначное количество компаний с огромным объемом работы в своем секторе» прекратит работу на острове в ближайшем будущем.

Среди компаний, который покидают Кипр:

TCS Group — головная компания финансовой группы, в которую в том числе входит Тинькофф Банк. Издание отмечает, что компания зарегистрирована на острове уже 20 лет и рассматривает возможность переезда с конца прошлого года;

девелопер Etalon Group. «РБК Калининград» писал, что группа может переехать на Октябрьский остров в Калининграде;

ретейлер Fix Price, который принял решение о переносе штаб-квартиры в Казахстан 9 ноября 2023 года и другие.

В начале декабря 2023 года Politis сообщила, что банкам Кипра в рамках «профилактических мер» дали указание прекратить все операции в рублях, а в юридических фирмах провели проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса в стране.

Поводом для этого, по информации газеты, стало прибытие на остров американских правоохранителей, в том числе из ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениям.

Frank Media сообщил, что это также может быть связано с ноябрьским докладом Cyprus Confidential Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), в котором, в частности, говорилось, что на Кипре происходят нарушения санкционного режима в отношении России.

Москва неоднократно называла санкции нелегитимными и подчеркивала, что расчет Запада на развал экономики России не оправдался.