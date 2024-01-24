Экс-главу МВД Польши и его зама выпустили из тюрьмы после помилования

Президент Анджей Дуда накануне объявил о помиловании своих соратников Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика, которые в декабре были приговорены к двум годам лишения свободы за превышение полномочий

Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика освободили из тюрьмы после помилования, сообщает RMF24.

Каминьский находился в тюрьме в Радоме, а Вонсик — в Пшитулах Старе.

Накануне вечером президент Анджей Дуда объявил о помиловании Каминьского и Вонсика. «Господа Каминьский и его Вонсик помилованы. Я подтверждаю это всем сердцем. Я обращаюсь к министру юстиции, генеральному прокурору с просьбой немедленно заняться этим вопросом. Мы сразу отправляем документы на обработку. Я призываю к немедленному выполнению решения президента и, следовательно, к немедленному освобождению их из тюрьмы», — сказал Дуда, добавив, что они отпущены «по гуманитарным, человеческим и государственным причинам».

Каминьский после выхода из заключения пообещал продолжить свою политическую деятельность.

«Эта борьба продолжается. Пусть это будет долгий путь, трудный путь, но мы обязательно победим», — подчеркнул бывший министр. «Господин Туск [премьер-министр], господин Головня [спикер польского сейма], мы скоро увидимся», — добавил он. После этого бывший глава МВД сел в машину и уехал.

Каминьский и его заместитель в декабре были приговорены к двум годам лишения свободы за превышение полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро по делу 2015 года. В январе они были задержаны в президентском дворце в Варшаве. В тюрьме бывший министр объявил голодовку.

В марте 2015 года Окружной суд Варшавы приговорил Каминьского и Вонсика к трем годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий и незаконной оперативной деятельности во время «земельного скандала» в 2007 году. Бюро во главе с Каминьским хотело тогда доказать причастность тогдашнего вице-премьера Анджея Леппера в правительстве Ярослава Качиньского ко взяткам за помощь в операциях с земельными участками (Леппер был найден мертвым летом 2011 года) . Однако доказать это не удалось. Дуда в 2015 году помиловал Каминьского и Вонсика. Однако в июне прошлого года Уголовная палата Верховного суда после кассационных жалоб отменила решение о прекращении дела против бывших руководителей антикоррупционного бюро. Дело вернулось на рассмотрение суда.

Глава канцелярии президента Гражина Игначак-Бандыч связала преследование Каминьского и Вонсика с местью вернувшегося на пост премьера Дональда Туска: по ее словам, осужденные обнаружили коррупцию в верхах, когда Туск возглавлял правительство в 2007–2014 годах.

Дуда назвал своих соратников (оба представляют партию «Право и справедливость», от которой Дуда баллотировался в президенты, она оппозиционна Туску) политзаключенными.