Польского экс-министра принудительно накормят в тюрьме

Экс-главу МВД Каминьского поместили в тюрьму по повторному приговору за злоупотребление полномочиями, он объявил голодовку. Президент Дуда заявил, что суд вынес решение о его принудительном кормлении из-за ухудшения здоровья

Мариуш Каминьский (Фото: Damian Burzykowski / Global Look Press)

Экс-главу польского МВД Мариуша Каминьского, которого неделю назад задержали после приговора за злоупотребление полномочиями и поместили в тюрьму, где он объявил голодовку, будут принудительно кормить, сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает RMF24.

«Сегодня я получил информацию от супруги господина министра Мариуша Каминьского [Барбары], что в отношении господина Каминьского было вынесено постановление суда о принудительном кормлении, ибо состояние здоровья, в котором он оказался, начинает угрожать его жизни и здоровью», — рассказал Дуда.

Каминьского вместе с его заместителем Мацеем Вонсиком 9 января задержали в президентском дворце. 20 декабря 2023-го суд приговорил их к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями во время их работы в Центральном антикоррупционном бюро (ЦБА). Впервые им вынесли приговор в 2015 году, но Дуда в итоге помиловал их.

Летом 2023 года Верховный суд решил вернуть дело на новое рассмотрение. Тот факт, что дело решили рассмотреть повторно, несмотря на помилование главой государства, вызвал юридические дискуссии.

Глава канцелярии Дуды Гражина Игначак-Бандыч связала преследование Каминьского и Вонсика с местью нового главы правительства страны Дональда Туска, поскольку осужденные «обнаружили коррупционный скандал в верхах власти, когда Дональд Туск был премьер-министром» в 2007–2014 годах. Каминьский говорил, что в августе 2009 года он, будучи главой ЦБА, представил Туску секретное письмо, показывающее масштабы коррупции в тогдашнем правительстве, но в итоге стал подозреваемым по делу.

Дуда назвал задержание своих соратников (оба представляют партию «Право и справедливость», от которой Дуда баллотировался в президенты, она оппозиционна Туску) незаконным, их самих — политзаключенными и попросил о помиловании для экс-министра и его зама. В частности, он в очередной раз обратился к министру юстиции Адаму Боднару (по совместительству — генпрокурор) с просьбой прекратить тюремное заключение Каминьского и Вонсика.