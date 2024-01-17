 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Польского экс-министра принудительно накормят в тюрьме

Президент Польши сообщил о принудительном кормлении экс-главы МВД в тюрьме
Экс-главу МВД Каминьского поместили в тюрьму по повторному приговору за злоупотребление полномочиями, он объявил голодовку. Президент Дуда заявил, что суд вынес решение о его принудительном кормлении из-за ухудшения здоровья
Мариуш Каминьский
Мариуш Каминьский (Фото: Damian Burzykowski / Global Look Press)

Экс-главу польского МВД Мариуша Каминьского, которого неделю назад задержали после приговора за злоупотребление полномочиями и поместили в тюрьму, где он объявил голодовку, будут принудительно кормить, сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает RMF24.

«Сегодня я получил информацию от супруги господина министра Мариуша Каминьского [Барбары], что в отношении господина Каминьского было вынесено постановление суда о принудительном кормлении, ибо состояние здоровья, в котором он оказался, начинает угрожать его жизни и здоровью», — рассказал Дуда.

Каминьского вместе с его заместителем Мацеем Вонсиком 9 января задержали в президентском дворце. 20 декабря 2023-го суд приговорил их к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями во время их работы в Центральном антикоррупционном бюро (ЦБА). Впервые им вынесли приговор в 2015 году, но Дуда в итоге помиловал их.

Дуда заявил о появлении первых политзаключенных в Польше с 1989 года
Политика
Анджей Дуда

Летом 2023 года Верховный суд решил вернуть дело на новое рассмотрение. Тот факт, что дело решили рассмотреть повторно, несмотря на помилование главой государства, вызвал юридические дискуссии.

Глава канцелярии Дуды Гражина Игначак-Бандыч связала преследование Каминьского и Вонсика с местью нового главы правительства страны Дональда Туска, поскольку осужденные «обнаружили коррупционный скандал в верхах власти, когда Дональд Туск был премьер-министром» в 2007–2014 годах. Каминьский говорил, что в августе 2009 года он, будучи главой ЦБА, представил Туску секретное письмо, показывающее масштабы коррупции в тогдашнем правительстве, но в итоге стал подозреваемым по делу.

Дуда назвал задержание своих соратников (оба представляют партию «Право и справедливость», от которой Дуда баллотировался в президенты, она оппозиционна Туску) незаконным, их самих — политзаключенными и попросил о помиловании для экс-министра и его зама. В частности, он в очередной раз обратился к министру юстиции Адаму Боднару (по совместительству — генпрокурор) с просьбой прекратить тюремное заключение Каминьского и Вонсика.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Анджей Дуда Польша голодовка
Материалы по теме
Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце
Политика
Дуда заявил о появлении первых политзаключенных в Польше с 1989 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17:09
СКА победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ Спорт, 21:45
Politico узнало об отказе делегации КНР от встречи с Зеленским в Давосе Политика, 21:35
Samsung представил новые флагманы с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 21:30
Делегация в Вене обвинила Запад в провокации «игры нервов» и эскалации Политика, 21:20
Посольство подтвердило обсуждение военной базы России в ЦАР Политика, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
В двух регионах ФАС возбудила дела против производителей яиц Экономика, 21:04
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Акции «Манчестер Юнайтед» упали после ухудшения прогноза по выручке Инвестиции, 21:02
Бывшая первая ракетка мира получила условный срок за мошенничество Спорт, 20:55
Польского экс-министра принудительно накормят в тюрьме Политика, 20:54
Samsung показывает смартфоны Galaxy S24 и другие новинки. Онлайн-трансляция Life, 20:38
Может ли на Ближнем Востоке разгореться большая война Политика, 20:14
Путин посетил свой предвыборный штаб Политика, 20:07
Клуб КХЛ получил четыре «технаря» за нарушение лимита на легионеров Спорт, 19:59