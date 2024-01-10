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Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце

В президентском дворце Польши задержали экс-главу МВД Каминьского и его зама
Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик в декабре были приговорены к двум годам лишения свободы за превышение полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро по делу 2015 года

Польская полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, они присутствовали там на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды по его приглашению, сообщает Polskie Radio.

Как отмечает RMF24, Каминьский и Вонсик были задержаны, когда Дуда отлучился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Бельведерском дворце. После возвращения глава государства должен был поговорить с экс-министром и его замом.

«Задержаны в соответствии с постановлением суда», — написал в соцсети X (ранее — Twitter) заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек.

Каминьский 8 декабря в эфире RMF24 заявил, что он «не преступник», но отметил, что «беззаконие, которое начинает царить» в стране, приведет к тому, что он может оказаться за решеткой «уже через несколько дней». Экс-глава МВД назвал решение суда незаконным.

«Если мы попадем в тюрьму, мы станем политическими заключенными. Президент хочет избежать этого любой ценой. Мы ему за это говорим большое спасибо», — заявил Каминьский во вторник перед президентским дворцом.

По словам главы канцелярии польского лидера Гражины Игначак-Бандыч, «были нарушены принципы верховенства закона и унижено достоинство польского государства». Дуда, по ее словам, считает задержание экс-министра и его зама незаконным. «Это наказание за то, что они, возглавляя ЦБА [Центральное антикоррупционное бюро], обнаружили коррупционный скандал в верхах власти, когда Дональд Туск был премьер-министром», — отметила Игначак-Бандыч. «Дональд Туск отомстил», — считает она.

Сам Каминьский пояснил, что в августе 2009 года он, будучи главой ЦБА, представил Туску, занимавшему тогда пост премьера, секретное письмо, показывающее масштабы коррупции в тогдашнем правительстве. В сентябре того же года он получил повестку в прокуратуру как подозреваемый по этому же делу, сказал экс-глава МВД.

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В декабре 2023 года Варшавский областной суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы за превышение полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро в рамках так называемого «земельного скандала».

Недавно оба были избраны в Сейм Польши от партии «Право и справедливость» (ПиС). Однако их лишили мандатов после нового решения суда по делу 2015 года.

В марте 2015 года Окружной суд Варшавы приговорил Каминьского и Вонсика к трем годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий и незаконной оперативной деятельности во время «земельного скандала» в 2007 году. Бюро во главе с Каминьским хотело тогда доказать причастность к взяткам тогдашнего вице-премьера Анджея Леппера в правительстве Ярослава Качиньского (Леппер был найден мертвым летом 2011 года) за помощь в операциях с земельными участками. Однако доказать это не удалось.

Президент Анджей Дуда в 2015 году помиловал Каминьского и Вонсика. Однако в июне прошлого года Уголовная палата Верховного суда после кассационных жалоб отменила решение о прекращении дела против бывших руководителей антикоррупционного бюро. Дело вернулось на рассмотрение суда.

8 января Окружной суд Варшавы сообщил, что выдал ордера на арест Каминьского и Вонсика.

После задержания Каминьского и Вонсика около 300 человек собрались перед президентским дворцом в знак протеста.

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Елена Чернышова
Польша МВД
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