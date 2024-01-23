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Экс-главу МВД Польши обследовали в больнице после голодовки в тюрьме

Wyborcza: объявившего в тюрьме голодовку польского министра перевезли в больницу
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Мариуш Каминьский (Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-главу польского МВД Мариуша Каминьского, который объявил голодовку в тюрьме, перевезли в больницу, однако вечером того же дня после обследования вернули в тюрьму, передает газета Wyborcza.

Как отметил советник президента Анджея Дуды Блажей Побожи, состояние Каминьского «тяжелое, но не опасное для жизни» (цитата по Radio Maryja). Он уточнил, что бывшего главу МВД доставили в отделение неотложной помощи больницы в Радоме.

Сын министра Кацпер Каминьский в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил, что для обеспечения принудительного питания его отцу был выбран «самый негуманный метод — зонд через нос, хотя отец выразил согласие на докармливание при помощи капельницы».

Побожи выразил надежду на скорое освобождения Каминьского.

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Мариуш Каминьский

Каминьского вместе с его заместителем Мацеем Вонсиком 9 января задержали в президентском дворце. 20 декабря 2023 года суд приговорил их к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями во время их работы в Центральном антикоррупционном бюро (ЦБА).

Каминьский и Вонсик представляют партию «Право и справедливость», от которой Дуда баллотировался в президенты.

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Дуда назвал задержание своих соратников незаконным, их самих — политзаключенными и попросил о помиловании для экс-министра и его зама. В частности, он в очередной раз обратился к министру юстиции Адаму Боднару (по совместительству — генпрокурор) с просьбой прекратить их тюремное заключение.

Позднее президент Польши принял решение о помиловании Каминського и его заместителя, но не подписал соответствующий указ.

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Теги
Польша голодовка МВД больницы
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