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Зеленский запретил украинским чиновникам и депутатам отдыхать за границей

Президент Украины Зеленский запретил украинским чиновникам отдыхать за границей
С начала военной спецоперации на Украине регулярно публиковали вызывавшие широкий резонанс материалы об отдыхе чиновников и депутатов за границей

Украинским госслужащим и депутатам запретили выезжать за границу на отдых или по другими, не связанными с нуждами государства, целями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве», — сказал Зеленский.

«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — пояснил президент Украины.

Позднее был опубликован президентский указ, из которого следовало, что выезд не по служебным делам запрещается всем членам правительства и их заместителям, руководству других органов исполнительной власти и заместителям, руководству офиса президента, СБУ, Нацбанка, ЦИК, секретарю СНБО, депутатам Верховной рады, судьям, прокурорам. Это не исчерпывающий список.

На Украине после начала спецоперации регулярно происходили скандалы из-за поездок за границу депутатов и чиновников.

Героиней последнего стала пресс-офицер пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая опубликовала фотографии из Парижа. Плантовскую и ранее замечали на отдыхе за границей в то время, когда на Украине шли боевые действия.

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Исполняющий обязанности главы Государственной пограничной службы Вячеслав Демченко заявил тогда УНИАН, что будут приняты «соответствующие решения в рамках действующего законодательства».

«Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства», — сказал он.

Он также добавил, что ему «обидно», что во времена, когда многие бойцы ГПСУ защищают Украину с оружием в руках и погибают за страну, есть сотрудники ведомства, которые хвастаются своей роскошной личной жизнью.

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Владимир Зеленский чиновники поездки за границу
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