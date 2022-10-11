Посол предупредил США о приближении к красной линии из-за поставок оружия

США, продолжая поставлять вооружение Украине, вплотную приблизились к красной линии, это приведет только к затягиванию конфликта, новым жертвам и разрушениям, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призываем США и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать [Киев] смертоносными вооружениями», — приводит его слова российская дипмиссия в США в «Телеграм».

По его словам, продолжение поставок вооружений, в том числе современных, помощь Украине разведданными и «ориентировками по ведению боевых действий», а также отправка военных инструкторов закрепляют за США статус участника конфликта.

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