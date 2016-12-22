Кремль призвал избегать слова «бойкот» в отношении Олимпиады

Важно не допускать распространения слухов об Играх в Пхёнчхане, считает Дмитрий Песков. По его словам, достоверность информации о запрете МОК проносить на трибуны национальные флаги болельщикам из России еще надо проверить

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле считают, что в обсуждении всех вопросов об отправке российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане нужно воздержаться от распространения непроверенной информации и избегать употребления слова «бойкот». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас важно избегать таких слов, как бойкот», — сказал Песков. По его словам, «очень много вопросов обсуждается и муссируется, но непонятно, со ссылкой на кого, и непонятно, насколько это официальная информация».

В качестве примера он привел обсуждение данных о запрете Международного олимпийского комитета (МОК) на использование российского флага болельщиками в Пхёнчхане. «Как вы знаете, в опубликованном решении МОК об этом ничего не говорилось», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, сейчас важно установить, насколько достоверна эта информация — «в ходе контактов на экспертном уровне».

«Важно сохранить трезвый подход в интересах наших спортсменов, которые приняли решение участвовать. Это решение всеми было встречено с пониманием и поддержано», — напомнил Песков.

«С МОК нужно продолжать диалог, ситуация непростая, скорее сложная, с МОК нужно разговаривать и отстаивать свои права, насколько это возможно», — заключил пресс-секретарь президента России.

Череда публикаций о запрете МОК на пронос российских флагов на трибуны в Пхёнчхане в российской прессе появилась в ночь на 24 января. Первоисточником их стала опубликованная на сайте МОК заметка, в которой перечислены стандартные запреты для болельщиков — запрет на пронос воспламеняющихся веществ, оружия, фейерверков, «пищалок» и пр.

Однако заметка датирована 18 ноября прошлого года, когда решение об отстранении российской сборной под национальным флагом еще не было принято — МОК принял соответствующее решение только в декабре. Речь в этой памятке о конкретном запрете на российский флаг не идет.

В перечне предметов, которые запрещено проносить на трибуны Игр, есть только пункт «флаги стран, которые не принимают участие» (flags of non-participating countries), без каких-либо уточнений, и явно не сказано, что под эту категорию подпадает флаг России, спортсмены из которой, не замеченные в употреблении допинга, допущены к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом.

19 января МОК сократил заявку российской сборной на участие в зимней Олимпиаде 2018 года на 111 спортсменов, однако имена не допущенных к участию в Играх атлетов перечислены в документе не были. В сообщении МОК также не упоминалось про запрет на российский флаг для болельщиков, приехавших поддержать спортсменов из России.



Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.​​