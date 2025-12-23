 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

«Запорожсталь» аварийно остановила работу из-за отключений на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Завод «Запорожсталь» на Украине обесточен и аварийно остановлен. Производство запустят, когда ситуация с электричеством стабилизируется. Ночью в стране было зафиксировано аварийное отключение света
Фото: zaporizhstal.com
Фото: zaporizhstal.com

Одно из крупнейших металлургических предприятий Европы — украинский завод «Запорожсталь» — оказался полностью обесточен, это привело к его аварийной остановке, сообщается на сайте предприятия.

Это произошло в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, говорится в заявлении.

«В сложнейших условиях команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и последующую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий», — сказано в публикации.

Угрозы жизни и здоровью работников и горожан нет, добавили в «Запорожстали». На предприятии ведутся работы по стабилизации внутренней энергосистемы. Производство будет снова запущено после возобновления внешнего энергоснабжения, добавили там.

В ночь на 23 декабря «Укрэнерго» сообщило, что в нескольких регионах на Украине ввели аварийное отключение света. В компании подчеркнули, что специалисты приступят к восстановлению, «как только это позволит ситуация с безопасностью». 

Тогда же в «Черкасиобленерго» предупредили об аварийных отключениях в Черкасской области. Также сообщалось о взрывах в Харькове, Ровно, Иваново-Франковской области, о работе систем ПВО в Киеве.

ВС ударили по портовой и энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В этот же день исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Артем Некрасов заявил, что украинские АЭС второй раз за месяц снижают электрогенерацию. В предыдущий раз генерацию электроэнергии на АЭС Украины снижали 6 декабря.

Накануне Минобороны России информировало, что российские военные ударили по объектам энергетической, портовой и складской инфраструктуры ВСУ, а также местам запуска дронов дальнего действия. Ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Запорожсталь заводы электричество обстрелы Украина
