ВС ударили по портовой и энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные ударили по объектам энергетической, портовой и складской инфраструктуры ВСУ, а также местам запуска дронов дальнего действия, сообщает пресс-служба Минобороны.

Атаку совершили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. «Нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении.

Атакованы были штабы и пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Замминистра энергетики Украины Роман Андарак сообщил, что ночью были атакованы энергообъекты, в том числе в Одесской и Житомирской областях. Некоторые потребители остались без света, идут аварийно-восстановительные работы.