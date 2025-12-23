Украинские АЭС второй раз за месяц снизили генерацию электроэнергии
Украинские АЭС второй раз за месяц снижают электрогенерацию после взрывов на Украине. О новом снижении заявил на утреннем брифинге 23 декабря исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Артем Некрасов.
Кроме того, в тексте сообщения указано, что на всей территории Украины в настоящее время применяются графики аварийных отключений.
«Заранее обнародованные графики отключений по часам энергокомпаниями в настоящее время не действуют», — заявила в телеграм-канале пресс-служба Минэнерго Украины.
В предыдущий раз генерацию электроэнергии на АЭС Украины снижали 6 декабря, об этом сообщал исполняющий обязанности главы «Госэнергонадзора» страны Анатолий Замулко, его слова приводило издание «Страна».
Ранее 16 декабря при обстреле Запорожской АЭС пострадала линия электропередачи, о чем сообщила пресс-служба атомной станции в телеграм-канале.
