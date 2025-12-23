 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света на Украине

Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В нескольких регионах на Украине ввели аварийное отключение света, сообщает пресс-служба «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что специалисты приступят к восстановлению, «как только это позволит ситуация с безопасностью». Перед тем как отменить аварийные отключения, нужно стабилизировать ситуацию в энергосистеме, сообщили в компании.

Средства ПВО сбили 29 дронов над регионами России за ночь
Политика

Ранее утром 23 декабря в «Черкасиобленерго» сообщили об аварийных отключениях в Черкасской области. До того «Суспільне» сообщало о взрывах в окрестностях Черкасс. Ночью издание сообщало также о взрывах в Харькове, Ровно, Иваново-Франковской области, о работе систем ПВО в Киеве.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Софья Полковникова
Укрэнерго противоаварийные работы энергообъект
