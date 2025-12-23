 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша подняла истребители в воздух

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польские ВВС были подняты в небо по тревоге рано утром во вторник 23 декабря для обеспечения безопасности воздушного пространства страны, передает Reuters.

В твиттере польского оперативного командования говорится, что самолеты подняли после начала взрывов на Украине "в соответствии с действующими процедурами".

Ранее, 16 декабря в польском Лекове на частную территорию упал беспилотник, о чем сообщило RMF FM со ссылкой на корреспондента.

Материал дополняется

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Польша Россия — НАТО Украина Военная операция на Украине
