Польша подняла истребители в воздух

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польские ВВС были подняты в небо по тревоге рано утром во вторник 23 декабря для обеспечения безопасности воздушного пространства страны, передает Reuters.

В твиттере польского оперативного командования говорится, что самолеты подняли после начала взрывов на Украине "в соответствии с действующими процедурами".

Ранее, 16 декабря в польском Лекове на частную территорию упал беспилотник, о чем сообщило RMF FM со ссылкой на корреспондента.

