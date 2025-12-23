Польша подняла истребители в воздух
Польские ВВС были подняты в небо по тревоге рано утром во вторник 23 декабря для обеспечения безопасности воздушного пространства страны, передает Reuters.
В твиттере польского оперативного командования говорится, что самолеты подняли после начала взрывов на Украине "в соответствии с действующими процедурами".
Ранее, 16 декабря в польском Лекове на частную территорию упал беспилотник, о чем сообщило RMF FM со ссылкой на корреспондента.
Материал дополняется
