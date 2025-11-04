Польша решила создать свою систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» ЕС
Польша планирует создать собственную систему защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации инициативы ЕС «Стена дронов», заявил Bloomberg заместитель министра обороны республики Цезари Томчик.
В ноябре Минобороны намерено объявить об инвестициях в технологии обнаружения, отслеживания и уничтожения дронов в рамках расширенной программы противовоздушной обороны. Томчик не уточнил объем инвестиций. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы польские компании получили как минимум половину контрактов.
«Мы согласны с идеей усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским союзом и готовы рассматривать предложения и решения», — заявил замглавы Минобороны. «Но мы отдаем приоритет национальным проектам», — добавил он.
Дискуссия о создании на восточном фланге НАТО коллективной системы защиты от беспилотников активизировалась в связи с участившимися этой осенью случаями нарушения воздушного пространства ЕС неопознанными БПЛА. В некоторых европейских странах считают, что их запускала Россия. Москва отрицает причастность к этим инцидентам. В начале октября на заседании форума «Валдай» Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона».
В середине октября Еврокомиссия представила концепцию «стены дронов», необходимой для защиты восточной границы НАТО от беспилотников. Она будет готова к эксплуатации к концу 2027 года.
Европейская «стена дронов» в будущем сможет дополнить польскую систему, считает Томчик. «Если будут какие-либо внешние инструменты, мы воспользуемся ими в полной мере», — пояснил он.
Томчик сообщил, что планируется использовать новую кредитную оборонную программу ЕС SAFE для финансирования будущей системы, но отказался предоставить подробности. Польша, граничащая с Россией, Белоруссией и Украиной, получила наибольший транш в размере €43,7 млрд, отмечает Bloomberg.
Замминистра считает, что вся система борьбы с беспилотниками должна быть завершена через два года. «Она должна состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их», — пояснил Томчик.
Летом Минобороны заявило, что в этом году потратит 200 млн злотых ($54,2 млн) на закупку боевых и учебных беспилотников. «То, как сегодня и россияне, и украинцы используют беспилотные системы, показывает, что наращивание наших возможностей в этой области должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и на море», — заключил замминистра.
В сентябре НАТО задействовало истребители, чтобы сбить около 20 беспилотников, которые пересекли границу Польши. Инцидент выявил пробелы в обороне страны, поскольку ей пришлось применить дорогостоящие ракеты против дешевых дронов, отмечает Bloomberg.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила о нарушении воздушного пространства. По словам премьер-министра Дональда Туска, речь шла об «огромном количестве российских дронов», часть из которых была сбита. В небо поднялась польская и союзная авиация, системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были приведены в состояние наивысшей готовности. Были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS, а также самолеты-дозаправщики, эксплуатируемые совместно натовскими странами, сообщал Reuters. Варшава назвала произошедшее «актом агрессии».
Минобороны России утверждало, что российские военные наносили удар по украинским военно-промышленным объектам и «никаких целей на территории Польши не намечалось». Москва никогда не направляет дроны и ракеты по странам Европы и НАТО, а беспилотники, «которые были якобы обнаружены на полькой территории», имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы России с Польшей, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН.
