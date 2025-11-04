Польша решила создать свою систему защиты, не дожидаясь «стены дронов» ЕС

Речь, в частности, идет об инвестициях в технологии обнаружения, отслеживания и уничтожения дронов, польские компании получат как минимум половину контрактов. «Стена дронов» ЕС в будущем сможет дополнить польскую систему

Польша планирует создать собственную систему защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации инициативы ЕС «Стена дронов», заявил Bloomberg заместитель министра обороны республики Цезари Томчик.

В ноябре Минобороны намерено объявить об инвестициях в технологии обнаружения, отслеживания и уничтожения дронов в рамках расширенной программы противовоздушной обороны. Томчик не уточнил объем инвестиций. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы польские компании получили как минимум половину контрактов.

«Мы согласны с идеей усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским союзом и готовы рассматривать предложения и решения», — заявил замглавы Минобороны. «Но мы отдаем приоритет национальным проектам», — добавил он.

Дискуссия о создании на восточном фланге НАТО коллективной системы защиты от беспилотников активизировалась в связи с участившимися этой осенью случаями нарушения воздушного пространства ЕС неопознанными БПЛА. В некоторых европейских странах считают, что их запускала Россия. Москва отрицает причастность к этим инцидентам. В начале октября на заседании форума «Валдай» Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». В середине октября Еврокомиссия представила концепцию «стены дронов», необходимой для защиты восточной границы НАТО от беспилотников. Она будет готова к эксплуатации к концу 2027 года.

Европейская «стена дронов» в будущем сможет дополнить польскую систему, считает Томчик. «Если будут какие-либо внешние инструменты, мы воспользуемся ими в полной мере», — пояснил он.

Томчик сообщил, что планируется использовать новую кредитную оборонную программу ЕС SAFE для финансирования будущей системы, но отказался предоставить подробности. Польша, граничащая с Россией, Белоруссией и Украиной, получила наибольший транш в размере €43,7 млрд, отмечает Bloomberg.

Замминистра считает, что вся система борьбы с беспилотниками должна быть завершена через два года. «Она должна состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их», — пояснил Томчик.

Летом Минобороны заявило, что в этом году потратит 200 млн злотых ($54,2 млн) на закупку боевых и учебных беспилотников. «То, как сегодня и россияне, и украинцы используют беспилотные системы, показывает, что наращивание наших возможностей в этой области должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и на море», — заключил замминистра.

В сентябре НАТО задействовало истребители, чтобы сбить около 20 беспилотников, которые пересекли границу Польши. Инцидент выявил пробелы в обороне страны, поскольку ей пришлось применить дорогостоящие ракеты против дешевых дронов, отмечает Bloomberg.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила о нарушении воздушного пространства. По словам премьер-министра Дональда Туска, речь шла об «огромном количестве российских дронов», часть из которых была сбита. В небо поднялась польская и союзная авиация, системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были приведены в состояние наивысшей готовности. Были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS, а также самолеты-дозаправщики, эксплуатируемые совместно натовскими странами, сообщал Reuters. Варшава назвала произошедшее «актом агрессии».

Минобороны России утверждало, что российские военные наносили удар по украинским военно-промышленным объектам и «никаких целей на территории Польши не намечалось». Москва никогда не направляет дроны и ракеты по странам Европы и НАТО, а беспилотники, «которые были якобы обнаружены на полькой территории», имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы России с Польшей, заявил глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН.