Польша подняла истребители из-за «активности России»

Истребители были подняты из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам и связанной с ними энергетике этой страны

Польша подняла в небо истребители из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Внимание. В связи с активностью <...> Российской Федерации, осуществляющей удары <...> на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — сказано в сообщении.

В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в высшую степень готовности.

Командование подчеркнуло, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, в особенности в пограничных районах.

Польша совместно с НАТО ранее уже поднимала военную авиацию «для обеспечения безопасности».

В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Как позже заявил премьер-министр республики Дональд Туск, речь шла об «огромном количестве российских дронов» — по его словам, границу Польши нарушили 19 БПЛА. Часть из них была сбита.

Минобороны России заявило, что российские военные наносили удар по военно-промышленным объектам на территории Украины и «никаких целей на территории Польши не намечалось». По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, дальность полета дронов, использованных в ходе удара, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».

О том, что дроны, об обнаружении которых на своей территории заявила Польша, имеют меньшую дальность, чем расстояние от российских границ до польских, говорили глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия не атакует гражданские объекты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ночью на Украине, в частности, в северных регионах, звучали сигналы воздушной тревоги, в Киеве раздались взрывы.