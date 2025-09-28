 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша подняла истребители из-за «активности России»

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители были подняты из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам и связанной с ними энергетике этой страны

Польша подняла в небо истребители из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«Внимание. В связи с активностью <...> Российской Федерации, осуществляющей удары <...> на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — сказано в сообщении.

Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России
Политика
Сергей Лавров

В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привели в высшую степень готовности.

Командование подчеркнуло, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, в особенности в пограничных районах.

Польша совместно с НАТО ранее уже поднимала военную авиацию «для обеспечения безопасности».

В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Как позже заявил премьер-министр республики Дональд Туск, речь шла об «огромном количестве российских дронов» — по его словам, границу Польши нарушили 19 БПЛА. Часть из них была сбита.

Минобороны России заявило, что российские военные наносили удар по военно-промышленным объектам на территории Украины и «никаких целей на территории Польши не намечалось». По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, дальность полета дронов, использованных в ходе удара, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».

О том, что дроны, об обнаружении которых на своей территории заявила Польша, имеют меньшую дальность, чем расстояние от российских границ до польских, говорили глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия не атакует гражданские объекты.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ночью на Украине, в частности, в северных регионах, звучали сигналы воздушной тревоги, в Киеве раздались взрывы.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша истребители Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Лавров назвал упавшие в Польше БПЛА неспособными долететь из России
Политика
Gazeta Wyborcza узнала об идее Польши для уничтожения дронов над Украиной
Политика
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник Политика, 07:39
Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC Общество, 07:27
Москвичам пообещали пасмурный день и дождь Общество, 07:22
Польша подняла истребители из-за «активности России» Политика, 07:10
СБУ объявила в розыск актрису из «Ликвидации» Полину Агурееву Политика, 07:02
AP узнала о встрече Трампа с лидерами Конгресса на фоне угрозы шатдауна Политика, 06:47
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПВО сбила беспилотники над тремя районами Ростовской области Политика, 06:18
В Пензенской области отменили план «Ковер» спустя почти четыре часа Политика, 06:15
Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году Политика, 06:12
В Берлине задержали более 70 человек во время пропалестинских протестов Политика, 06:00
Еще три аэропорта закрыли для полетов Политика, 05:25
Мексика и США договорились о мерах против нелегального трафика оружия Политика, 05:14
Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию Политика, 05:01