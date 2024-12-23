Кремль рассказал о предложениях странами мест для встречи Путина и Трампа
Кремль получил несколько предложений от разных стран для встречи президента России Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа, заявил в ходе брифинга помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
«Как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран», — сказал он.
Ушаков не стал раскрывать, о каких странах идет речь, но добавил, что такие предложения «делались и делаются».
Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил о готовности к разговору и встрече с Трампом «в любое время». Американский журналист, задававший вопрос, предположил, что это произойдет, когда российская сторона будет находиться «в ослабленном состоянии». Путин не согласился с этим утверждением и заявил, что Россия «окрепла» за последние два-три года и будет принимать решения «без всякой оглядки на чужое мнение», руководствуясь только собственными национальными интересами. Вместе с тем он заявил о готовности Москвы идти на компромиссы по урегулированию на Украине.
заявил, что ждет встречи с Путиным для завершения конфликта на Украине. Ранее он встретился с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном. По итогам встречи республиканец рассказал о словах украинского лидера о том, что «пришло время» прекратить огонь, и выразил уверенность в аналогичной позиции Путина, потому что тот, по словам Трампа, «проиграл».
23 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Трампа.
Республиканец одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Его инаугурация состоится 20 января. Трамп неоднократно критиковал военную помощь Украине и обещал быстрое урегулирование конфликта.
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