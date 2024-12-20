Украина сообщила о будущем визите спецпосланника Трампа и планах беседы

Кит Келлог (Фото: Sarah Silbiger / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На Украину прибудет спецпосланник Трампа по Москве и Киеву Кит Келлог. До него украинские власти хотят донести свою точку зрения о «справедливом мире» с Россией, сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, его слова процитировало издание «Европейская правда».

По его словам, стороны уже утвердили дату визита, однако «из соображений безопасности» Тихий не стал ее раскрывать.

Украина собирается предоставить США сведения «с украинской стороны», чтобы те учитывали их при разработке путей достижения мира.

Кит Келлог — бывший военный, воевал во Вьетнаме и Персидском заливе. Был в Пентагоне во время теракта 11 сентября, руководил резервным командным пунктом Рэйвен Рок в Пенсильвании. Уволился из армии в 2003 году в звании генерал-лейтенанта и поначалу ушел работать в частный сектор, но уже в 2016 году стал советником, а затем членом переходной команды президента США Дональда Трампа. После отставки первого советника по нацбезопасности Майкла Флинна в феврале 2017 года временно исполнял его обязанности. В ходе предвыборной кампании 2024 года консультировал Трампа по международным вопросам, а в июне представил совместный с другим советником план по урегулированию конфликта на Украине. Он предполагал принуждение Киева к переговорам при помощи угрозы прекратить поставки военной помощи. Если же от диалога откажется Москва, то, по задумке Келлога, следует, напротив, нарастить объемы военной помощи Украине. В апрельской аналитической записке он также признавал, что для успеха переговорного процесса следует отложить вступление Украины в альянс на длительный период в обмен на гарантии безопасности.

Ранее в декабре Reuters писал, что Келлог собирается посетить Киев в начале января в рамках усилий команды республиканца «как можно скорее» положить конец боевым действиям. Позже Bloomberg уточнил, что спецпосланник после посещения Украины будет готов посетить Москву, если его пригласят. Ожидается, что поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, отметил источник. Однако Кремль заявил, что не располагает деталями о планируемых поездках Келлога.

Накануне Келлог заявил, что у Трампа есть способности и возможности для завершения конфликта Москвы и Киева, а также «видение и энергия», чтобы поспособствовать началу переговоров. В МИД России ответили, что эти слова не имеют статуса. «Мы, конечно, мониторим все то, что публикуется, произносится, помещается в соцсетях лицами, которые со временем займут ответственные должности в следующей администрации США, но статуса и официального характера эти сигналы не имеют», — сказал Рябков, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях Келлога. По словам замминистра, чтобы «что-то рассматривать предметно, нужно соответствующее обращение». Рябков добавил, что если Келлог в будущем «так или иначе будет опираться на здравый смысл», то ему «придется работать по тому набору идей, который предложили» российские власти, так как они «идут от жизни, от реалий».

Президент России Владимир Путин в июне называл российские условия прекращения огня: вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре не исключил прекращения «горячей фазы» конфликта, если его страна войдет в НАТО с теми территориями, которые она контролирует. Утраченные территории, по его мнению, можно будет вернуть дипломатическим путем. Полноценное членство в альянсе Киев называл единственным приемлемым форматом гарантий безопасности.