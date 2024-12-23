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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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FT узнала о планах по созданию оборонного консорциума со SpaceX и OpenAI

FT: в США может появиться оборонный консорциум со SpaceX, OpenAI и Scale Al
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
На фоне критики «традиционных» оборонных подрядчиков Пентагона крупные технологические компании ведут переговоры о создании консорциума, чтобы вместе участвовать в тендерах на производство оружейных систем, узнала FT
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Крупнейшие американские компании в сфере оборонных технологий Palantir и Anduril ведут переговоры примерно с дюжиной конкурентов о создании крупного консорциума, который будет совместно участвовать в торгах на выполнение заказов правительства США, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, осведомленные с ходом переговоров.

Как отмечает газета, создание консорциума, о котором могут объявить уже в январе, является попыткой разрозненных компаний разрушить «олигополию страны на главных подрядчиков». FT напоминает, что при оборонном бюджете в $850 млрд основными подрядчиками Пентагона уже долгие годы остаются Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

По данным источников, в переговорах о создании нового консорциума в том числе участвуют SpaceX Илона Маска, разработчик ChatGPT OpenAI, «автономный» судостроитель Saronic и специализирующаяся на разработках в области ИИ группа Scale AI. «Мы работаем вместе, чтобы подготовить новое поколение подрядчиков в сфере обороны», — сказал один из собеседников FT.

Другой источник газеты отметил, что в консорциум также могут войти «самые ценные» компании Кремниевой долины, чью продукцию планируют использовать для обеспечения более эффективного способа поставок передовых оборонных и оружейных систем.

Как отмечает FT, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также геополитическая напряженность между США и Китаем усилили зависимость американского правительства от технологических компаний, разрабатывающих передовые продукты на основе ИИ, которые можно использовать в военных целях. На этом фоне стартапы в сфере оборонных технологий привлекли рекордные объемы финансирования в этом году и теперь пытаются выйти на крупные контракты.

При этом традиционные подрядчики, такие как Lockheed Martin, Raytheon и Boeing, в последние годы все чаще подвергаются критике за «медлительность» и «антиконкурентные методы». Также они обычно производят дорогостоящие корабли, танки и самолеты, тогда как развивающаяся оборонная промышленность Кремниевой долины отдает приоритет производству более компактного, дешевого и автономного оружия.

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Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд. Эта сумма на 3% больше, чем в прошлом финансовом году, она является рекордной. И Маск, и избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковали «раздутый» бюджет США и грозили проверками и увольнениями в ведомствах, которые, по их мнению, работают не эффективно.

В конце ноября Маск также раскритиковал истребители F-35 (производства Lockheed Martin) за их неэффективность и завышенную стоимость. После этого корреспондент New York Post Лидия Мойнихан со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Трамп пригрозил директору Lockheed Martin Джиму Тайклету отменой контракта на поставку истребителей пятого поколения F-35 стоимостью $1 трлн. В самой компании эти данные опровергли.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Space X OpenAI США консорциум оборонная промышленность
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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