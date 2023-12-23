Зеленский ввел санкции против Блаватника и крымских компаний

Леонард Блаватник (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц. Под них в частности попал американский миллиардер, уроженец Одессы Леонард Блаватник.

В приложении к указу Блаватник упоминается как гражданин Великобритании. Блаватник — выходец из СССР. Он родился в Одессе, а в 1978 году эмигрировал в США. В 1990-х начал вести бизнес в России, в настоящее время большая часть состояния Блаватника связана с активами в Европе и США.

В санкционном списке также упоминается предприниматель, уроженец Днепра Вадим Ермолаев. Forbes Украина в 2021 году включал его в список 100 богатейших украинцев, оценивая его состояние в $220 млн, его группа «Алеф» активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре.

Ограничительные меры предусматривают блокировку активов и запрет на их вывод подсанкционными лицами, ограничение на торговые операции и участие в приватизации.

Указом Зеленского также введены санкций против компаний, зарегистрированных в Крыму, Бердянске и на Кипре.

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