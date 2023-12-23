Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против российской рыбы

Решение Минфина США ввести запрет на импорт лосося, трески, минтая и крабов из России болезненно для американского рынка, но для российского «это хорошая новость»: рыба и крабы станут доступнее, считают эксперты

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Решение США ввести запрет на импорт лосося, трески, минтая и крабов из России болезненно для американского рынка, но для российского «это хорошая новость»: рыба и крабы станут доступнее, считают опрошенные РБК эксперты.

«Запрет ввели на продукцию российского происхождения из третьих стран. Объемы сложно оценить, поскольку нам неизвестны цифры импорта США такой продукции из Китая, но, думаю, это существенно: $0,5-0,7 млрд. В апреле будет понятно, когда закончится минтаевая путина, сколько минтая будет экспортировано в Китай. Самое забавное, что это хорошая новость для внутреннего рынка: рыба и крабы станут дешевле и доступнее», — полагает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев считает, что запрет на импорт будет болезненным для США, так как «острая крабовая недостаточность», возникшая после введенного летом прошлого года запрета на импорт крабов из России, уже привела к росту цен на них в ретейле и HoReCa (рестораторы и отельеры) в стране.

«Теперь ситуацию усугубит еще и тресковая недостаточность. За минувшие десять лет вылов трески в США снизился вдвое, и баланс поддерживался в том числе за счет импорта тихоокеанской трески из России. Теперь лавочка закрыта», — пояснил он.

Источник РБК на рыбном рынке сказал, что напрямую в США российская рыба уже не поступает. «Но запрет накладывается и на продукцию, сделанную в Китае из рыбы, добытой в российских водах российскими судами. То есть Китаю покупать у нас для переработки становится менее интересно», — пояснил собеседник РБК.

Импорт минтая из России в США с 2014 года также «постепенно иссякал», так как «постаралось минтаевое лобби из Аляски», которое подняло цены на свою продукцию, отметил президент ВАРПЭ. «На американский рынок горбуши российские рыбаки и прежде не стремились. Так что болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — заключил Зверев.

Минфин США запретил импорт лосося, трески, минтая и крабов, частично или полностью произведенных в России, а также выловленных в российских водах или российскими судами. Запрет будет действовать, даже если рыба и морепродукты были «существенно переработаны» в третьих странах.

В мае прошлого года газета «Коммерсантъ» писала о трудностях российских добытчиков со сбытом замороженного краба в США, об этом изданию рассказали несколько участников рынка. По словам собеседников, сложности с поставками в Соединенные Штаты и ЕС, на долю которых приходилась почти половина экспорта краба, начались сразу после того, как Вашингтон в марте ввел запрет на импорт морепродуктов (вступил в силу в июне 2022 года). Перенаправить объемы, предназначавшиеся для США и Евросоюза, на внутренний рынок компании не могут из-за существующих в России жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном улове, объяснял гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. В Росрыболовстве тогда признали проблему с экспортом, но рисков заморозки промысла не увидели, писало издание.