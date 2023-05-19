Блаватник продал долю в UC Rusal

Бизнесмен Леонард Блаватник продал свой последний крупный актив в России — UC Rusal, долей в котором владел совместно с давним партнером Виктором Вексельбергом. Последний находится под санкциями США с 2018 года

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Американский бизнесмен российского происхождения Леонард Блаватник продал долю в одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний — UC Rusal, которой владел совместно со своим давним партнером и однокурсником Виктором Вексельбергом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, сделка произошла еще во второй половине 2022-го. Покупателя и других деталей источники не назвали. Блаватнику принадлежало около 1,2 млрд акций UC Rusal, которые стоили на рынке $610 млн в конце прошлого года.

Холдинг «СУАЛ Партнерс» (Блаватник и Вексельберг были его крупнейшими совладельцами), который владеет 25,52% UC Rusal, не комментирует сделки акционеров, заявил РБК его представитель. Представитель UC Rusal также отказался от комментариев. РБК направил запрос в компанию Access Industries Блаватника.

По данным Bloomberg, Блаватник несколько лет пытался продать долю в UC Rusal, но этот процесс осложнялся тем, что он владел акциями через партнерство с Вексельбергом, находящимся под санкциями США. Это подтверждал РБК источник, близкий к Блаватнику. Алюминиевая компания еще в апреле 2018 года попала под американские санкции. Тогда же в санкционном списке SDN (Specially Designated Nationals) Минфина США оказался ее крупнейший акционер Олег Дерипаска, а также Виктор Вексельберг. Эти ограничения были сняты с UC Rusal в начале 2019 года, когда Дерипаска снизил свою долю ниже контроля, но он и Вексельберг остались под санкциями.

Вексельберг рассказывал в интервью The Financial Times в 2019 году, что из-за американских санкций был вынужден почти полностью прекратить общение с Блаватником: «Время от времени он получает разрешение, и мы можем поговорить». Их отношения российский бизнесмен описывал так: «Вам следует понять наши отношения. Лен мой друг, он очень активен в России, но очень редко просит меня помочь ему в России, поскольку у него есть свои связи». В общем случае американцам не запрещены личные контакты с лицами из санкционного списка SDN, если только это не касается бизнеса. Для общения с Вексельбергом Блаватнику нужно было получать специальные лицензии Минфина США.

Блаватник сделал состояние на работе в России. Помимо алюминиевого бизнеса они с Вексельбергом были совладельцами нефтяной компании ТНК-BP, которую в марте 2013 года приобрела «Роснефть». Тогда оба получили за свою долю $13,8 млрд (по $6,9 млрд каждый). Но сейчас основная часть состояния Блаватника связана с активами в США и Европе. Его холдинговая группа Access Industries владеет контрольным пакетом акций Warner Music и 20% нефтехимической LyondellBasell, энергетическим конгломератом Calpine, а также сервисом спортивных трансляций DAZN Group и сайтом по продаже домов Opendoor. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в $30,8 млрд