Зеленский назвал главные задачи украинской дипломатии в следующем году

Зеленский перечислил основные задачи для украинской дипломатии в 2023 году, среди них: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, подготовка к саммиту НАТО, обеспечение оборонных потребностей и восстановление энергетики страны

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совещании с послами, перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году. В их числе не оказалось мирных переговоров с Россией. Текст речи размещен на сайте главы государства.

Среди первоочередных задач Зеленский назвал начало переговоров о вступлении страны в ЕС, а также подготовку к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам. Затем — обеспечение оборонных потребностей страны. «Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их [оборонные потребности] удовлетворить», — подчеркнул Зеленский.

Еще одно направление — восстановление энергетики страны. Президент потребовал от послов работать по этой теме «максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами».

Говоря о России, Зеленский призвал дипломатов усилить работу над введением санкций, организацией трибунала и блокировкой активов России, связанных «не только с государственными представителями, но и с бизнесом».

В завершение глава государства призвал поддерживать украинцев по всему миру. «Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены», — отметил он.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целями президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения, Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию.

Переговорщики с Украины и из России неоднократно встречались после начала конфликта, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняли друг друга в срыве соглашений. Россия регулярно говорит о готовности возобновить переговоры с Украиной, указывая, что диалог невозможен из-за позиции Киева. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

Зеленский ранее заявил, что отвод российских войск к границам Украины 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря выразил уверенность в том, что российские военные выполнят все поставленные задачи. В то же время министр обороны Сергей Шойгу указал на готовность России к «конструктивным мирным переговорам».