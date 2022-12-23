В центре Мелитополя у входа в парк Горького взорвался автомобиль

В Мелитополе у входа в парк Горького взорвался автомобиль

В Мелитополе вновь произошел взрыв — был подорван автомобиль. стоявший у входа в парк. Два человека ранены

Фото: vrogov / Telegram

В центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, в 12:13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль», — уточнил он.

По предварительной информации, сообщил Рогов, был взорван автомобиль марки Renault Duster. Ранены два человека.

В Мелитополе за последние месяцы несколько раз происходили взрывы. 29 сентября сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на дереве. Оно взорвалось во время проезда рядом автомобиля — водитель получил легкие травмы. 12 октября взрывное устройство сработало у главного входа на Рижский рынок Мелитополя. 11 ноября на замминистра по спорту, туризму и культуре Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение: бомбу заложили в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором он проживает. Чиновник получил легкую контузию. 7 декабря представитель администрации рассказал о покушении на замглавы Мелитополя Николая Волыка: для атаки использовали самодельное взрывное устройство, начиненное «поражающими элементами». По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Мелитополь считается временной столицей Запорожской области, часть которой вошла в состав России после референдума. В запорожской ВГА заявляли, что референдум на оставшейся части области пройдет после ее перехода под контроль российской армии.