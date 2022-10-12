У рынка в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

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У главного входа на Рижский рынок Мелитополя сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города.

«Около 6:20 на улице 50 лет Победы, у главного входа на Рижский городской рынок, прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. Осколками немного посечена торговая точка», — говорится в сообщении.

Мелитополь является временной столицей Запорожской области, часть которой вошла в состав России после референдума. В запорожской ВГА анонсировали проведение референдума на оставшейся части области после ее перехода под контроль российской армии.

Наряду с Запорожской в состав России также вошли Херсонская область, ДНР и ЛНР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вхождение ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским войскам территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы и «заслуживает осуждения».