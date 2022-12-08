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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала в Крыму двух подозреваемых в шпионаже на Украину

«Сторонник украинской идеологии» за деньги передавал Украине данные об объектах Минобороны, а затем завербовал жителя Севастополя для сбора данных об объектах ФСБ, сообщили в ведомстве

ФСБ задержала в Крыму двух подозреваемых в шпионаже на Украину
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ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которые подозреваются в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

В ФСБ полагают, что задержанные передавали Киеву информацию об объектах ведомства и Минобороны. Одного из них в ФСБ называют «сторонником украинской идеологии». По данным ведомства, СБУ завербовала его шесть лет назад — в 2016 году. После ввода российских войск на Украину он за вознаграждение передавал данные об объектах Минобороны, что «могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства».

«Кроме того, данный гражданин по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого — жителя Севастополя, который собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской Meta Platforms. — РБК) иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России», — говорится в сообщении.

Против обоих задержанных заведены дела по статье о госизмене (ст. 275 УК), предельное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы, их арестовали на два месяца.

В середине ноября ФСБ сообщила о задержании 20-летнего жителя Севастополя, которого подозревала в подготовке взрыва на топливном складе. В ведомстве сочли его планы подготовкой теракта: «Являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении. В доме подозреваемого, по данным ведомства, нашли листовки с экстремистским содержанием, средства коммуникации и две бутылки с зажигательной смесью.

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Уголовное дело заведено по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), ему грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. Задержанного арестовали на два месяца.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Севастополь Крым ФСБ СБУ
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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