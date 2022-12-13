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ФСБ задержала жителя Абакана, решившего вступить в ВСУ

ФСБ: житель Абакана, пытавшийся вступить в ВСУ, задержан за покушение на госизмену
Житель Абакана был задержан в аэропорту Красноярска при попытке вылететь в одну из стран СНГ, через которую можно было бы попасть на Украину для вступления в ряды ВСУ, сообщили в ФСБ

ФСБ задержала жителя Абакана за покушение на госизмену после попытки выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту города Красноярска», — сообщила спецслужба.

В ФСБ подчеркнули, что для вступления в ряды украинской армии мужчина совершал акты вандализма в отношении административных зданий органов власти Республики Хакасия, в связи с чем был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм).

После задержания против него возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК (покушение на государственную измену). Максимальное наказание по статье о госизмене предусматривает наказание в виде 20 лет заключения.

В сентябре ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом выявила 187 участников запрещенных в России движений, в том числе украинского неонацистского движения МКУ, в 46 регионах. По данным ФСБ, у них были изъяты холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами и др.

В начале декабря ФСБ задержала в Севастополе двух россиян, которых заподозрили в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Передаваемые ими данные, по данным спецслужбы, «могли быть использованы против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства».

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Генпрокуратура России спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине  напомнила, что действия россиян, которые оказывают финансовую и иную помощь иностранному государству, могут квалифицироваться как государственная измена. В июле президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

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