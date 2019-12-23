Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Претензии Киргизии, Белоруссии и Казахстана связаны с принятым Москвой законом о предустановке на гаджеты российского ПО. По мнению этих стран, поправки в законодательство могут препятствовать работе внутреннего рынка союза

Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета 20 декабря (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты. Об этом со ссылкой на протокол совещания пишут «Ведомости».

Представители Киргизии, Белоруссии и Казахстана заявили, что принятые Россией поправки во внутреннее законодательство противоречат договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту таможенного союза. Они пояснили, что закон о ПО может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка.

2 декабря Владимир Путин подписал законопроект, вступающий в силу с 1 июля 2020 года. В соответствии с документом на продающихся в России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией смарт-ТВ должны быть изначально установлены отечественные приложения. За отказ от предустановки предусмотрены штрафы: от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

Против закона выступил бизнес — ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считает, что поправки негативно повлияют на отрасль и приведут к монополизации сферы российского софта.