Кремль объяснил необходимость предустановки российского софта на гаджеты

Закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, продающиеся на территории России, не связан со стремлением «отгородиться» от мира, его принятие продиктовано антимонопольной логикой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. У нас нет такой задачи и нет такого намерения. Россия остается в этом плане открытой абсолютно», — сказал Песков. «Это тождественно слову, наверное, антимонопольная деятельность», — пояснил глава пресс-службы Кремля.

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