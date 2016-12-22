МИД России осудил США за поставки Киеву летального оружия

МИД России считает решение США поставлять Украине летальное оружие подрывом работы над выполнением минских договоренностей. Об этом ТАСС заявил замглавы ведомства Григорий Карасин.

По словам Карасина, решение фактически «поддерживает «партию войны» в Киеве, то есть те политические силы, которые делают ставку на силовое решение проблемы Донбасса». «Это недопустимо», — уверен он.

По мнению Карасина, усилия международного сообщества должны быть направлены на убеждения Киева начать честный и прямой диалог с Донецком и Луганском. «Другого пути для решения внутриукраинского конфликта не существует», — уверен он.

23 декабря Reuters со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что американские власти предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности». О каком именно вооружении идет речь, не уточнялось.

Белый дом одобрил поставки летального оружия на Украину 21 декабря. Киеву разрешили купить партию самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на $41,5 млн.