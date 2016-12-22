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Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой
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Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой
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Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой
Российская экономика будет расти более быстрыми темпами, чем мировая, заверил президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России». «Мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — заявил президент
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия обязательно добьется того, чтобы рост ее экономики превысил темпы роста мировой экономики. Об этом, как передает корреспондент РБК, президент заявил во время выступления на съезде «Единой России».

«Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мировой. Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — заверил президент.

По его словам, Россия должна приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения и прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик.

«Наши успешные крупные и растущие компании должны выходить на мировой рынок, становиться глобальными чемпионами. При этом важнейшей политической, экономической, социальной задачей предстоящих лет остается развитие малого и среднего бизнеса», — заявил президент.

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Путин пояснил, что «Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков тысяч новых стартапов, небольших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей». «И это тоже гарантия необратимости, устойчивости нашего развития. Надо создавать самые благоприятные условия для эффективного труда, инвестиций, деловой инициативы, снимать искусственные барьеры и необоснованные ограничения. Обязательно будем настойчиво вести такую работу и дальше», — заверил он.

Президент пообещал продолжить курс на либерализацию законодательства и снятие всех нечетких, двусмысленных, размытых правовых норм, «которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для «наезда» на бизнес, чтобы собирать дань, отнимать собственность».

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал речь Путина программной. «Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны, Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием», — цитирует Володина «Интерфакс».

Центральной темой выступления президента стало, считает Володин, обращение к политической элите страны с призывом «не бронзоветь» и постоянно вести диалог с людьми. «Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент — Владимир Владимирович Путин», — резюмировал спикер Думы.

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Ранее выступая на съезде председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает самовыдвижение на президентские выборы Владимира Путина и окажет ему поддержку.

Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Как ранее писал РБК, ожидается, что инициативная группа официально выдвинет Путина кандидатом в президенты 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. 

Авторы: Владислав Гордеев, Наталья Галимова.
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