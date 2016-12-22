Путин и еще 28 человек уведомили ЦИК о планах участвовать в выборах

В ЦИК поступило уведомление о выдвижении в президенты России действующего главы государства Владимира Путина, его кандидатура будет выдвинута 26 декабря, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, передает корреспондент РБК.
Всего в ЦИК поступило 29 уведомлений: 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев. По словам Шевченко, среди самовыдвиженцев числятся оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский (оба они, как неоднократно заявлял ЦИК, не могут баллотироваться из-за непогашенных судимостей), журналист Олег Лурье, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, представитель движения дольщиков Татьяна Воловик и коуч-тренер Лариса Ренар (Богданова).
Своих кандидатов собираются выдвинуть ЛДПР, КПРФ, Партия роста, «Альянс зеленых», Монархическая партия, «Женский диалог», «Российский объединенный трудовой фронт», Партия малого бизнеса и др.
Инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты, соберется 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. В настоящее время там проходит организованная епископом Тихоном выставка «Россия — моя история». Он будет участвовать как самовыдвиженец.
Кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря. Голосование назначено на 18 марта 2018 года.