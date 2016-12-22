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Путин и еще 28 человек уведомили ЦИК о планах участвовать в выборах
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Путин и еще 28 человек уведомили ЦИК о планах участвовать в выборах
Выборы президента России, 14:51
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Путин и еще 28 человек уведомили ЦИК о планах участвовать в выборах

В ЦИК поступило уведомление о выдвижении в президенты России действующего главы государства Владимира Путина, его кандидатура будет выдвинута 26 декабря, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, передает корреспондент РБК.

Всего в ЦИК поступило 29 уведомлений: 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев. По словам Шевченко, среди самовыдвиженцев числятся оппозиционер Алексей Навальный, бизнесмен Сергей Полонский (оба они, как неоднократно заявлял ЦИК, не могут баллотироваться из-за непогашенных судимостей), журналист Олег Лурье, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, представитель движения дольщиков Татьяна Воловик и коуч-тренер Лариса Ренар (Богданова).

Своих кандидатов собираются выдвинуть ЛДПР, КПРФ, Партия роста, «Альянс зеленых», Монархическая партия, «Женский диалог», «Российский объединенный трудовой фронт», Партия малого бизнеса и др.

Драматургия на ВДНХ: кто даст денег на организацию выдвижения Путина
Политика

Инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты, соберется 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ. В настоящее время там проходит организованная епископом Тихоном выставка «Россия — моя история». Он будет участвовать как самовыдвиженец.

​Кампания по выборам президента официально стартовала 18 декабря. Голосование назначено на 18 марта 2018 года.

Теги: Владимир Путин , ЦИК , выборы президента 2018
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