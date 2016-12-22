Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» самовыдвижения Путина

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает самовыдвижение на президентские выборы нынешнего главы государства Владимира Путина и окажет ему поддержку. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы с вами давно и твердо определили, кому окажем поддержку. Это человек, которому доверяет большинство граждан страны, — Владимир Владимирович Путин», — сказал Медведев на съезде партии.

«Мы бы хотели, чтобы он пошел от нашей партии, но мы понимаем, что в нынешней ситуации ему лучше выдвигаться вне партийного контекста. И мы поддерживаем ваше самовыдвижение. Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем», — добавил Медведев.

22 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что точные сроки выдвижения действующего главы государства кандидатом пока не известны, но это может произойти до Нового года.

Инициативная группа по выдвижению рассказала РБК, что собрание состоится 26 декабря.