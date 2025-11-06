 Перейти к основному контенту
Общество
В Петербурге прошли рейды по местам выступлений уличных музыкантов

Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге прошли рейды по контролю соблюдения правил выступления уличных музыкантов, сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В проверках также участвовали сотрудники полиции.

По итогам рейдов, проведенных в период с 20 по 31 октября, было составлено 23 протокола об административных правонарушениях по ст. 8-6-2 закона Санкт-Петербурга № 273-70. Проверки проходили в местах с высокой проходимостью, где чаще всего выступают уличные артисты.

Особое внимание уделялось наличию разрешений и соблюдению норм по уровню шума, уточнили в комитете. В отношении нарушителей применялась обеспечительная мера — изъятие используемых инструментов и оборудования.

Представители комитета отметили, что подобные рейды проводятся на регулярной основе.

Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии
Общество
Диана Логинова (Наоко), обвиняемая в дискредитации Вооруженных сил России, в зале суда перед слушаниями в Санкт-Петербурге, 28 октября 2025 года

В конце октября суд в Санкт-Петербурге арестовал певицу Наоко (Диану Логинову) на 13 суток по делу об организации массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка.

Ранее суд уже назначал Логиновой аналогичное наказание — 13 суток административного ареста. Тогда вместе с ней были задержаны и два музыканта ее группы, которым назначили 13 и 12 суток ареста. Наоко задержали 15 октября после уличного выступления в центре города, где она исполняла композицию Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) «Кооператив «Лебединое озеро». Суд ранее признал эту песню «запрещенной в России информацией».

После выступления в отношении Логиновой составили два протокола о дискредитации армии. Один был связан с исполнением песни Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) «Ты солдат», второй — с песней «Светлая полоса» Noize MC. Куйбышевский районный суд один из протоколов не принял.

Позже Логинова и музыкант ее группы Александр Орлов, отбывшие предыдущий административный арест, вновь были задержаны по той же статье об организации несогласованного массового мероприятия. В тот же день Наоко оштрафовали на 30 тыс. руб. по делу о дискредитации армии.

