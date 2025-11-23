«Фонтанка» узнала, что музыкантов «Стоптайм» освободили

Диана Логинова (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Музыканты «Стоптайм» вокалистка Диана Логинова и гитарист Александр Орлов вернулись домой после отбывания третьего административного ареста, сообщает «Фонтанка».

Музыканты находятся в безопасности, подтвердила изданию адвокат. Один из собеседников рассказал, что сотрудники правоохранительных органов забрали исполнителей из изолятора временного содержания и отвезли в другой район, чтобы ожидавшие журналисты «не задавали музыкантам вопросы».

Логинову задержали 15 октября, спустя несколько дней после уличного выступления в Санкт-Петербурге, где музыкальная группа в составе трех человек исполнила треки Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки (Елизавета Гырдымова, также включена Минюстом в реестр иноагентов). Тогда ей назначили 13 суток административного ареста, столько же назначили гитаристу Орлову, барабанщику дали 12 суток.

После этого ей и Орлову трижды назначали административный арест. После отбытия сроков музыкантов вновь задерживали и доставляли в отдел полиции. Последний арест, на 13 суток, был назначен 11 ноября — по статье об «организации массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Кроме того, на певицу поступило три протокола о дискредитации армии. По одному из них Логинову оштрафовали на 30 тыс. руб., а второй вернули составителям «для устранения препятствий его рассмотрения судом».