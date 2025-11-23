 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

«Фонтанка» узнала, что музыкантов «Стоптайм» освободили

Диана Логинова
Диана Логинова (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Музыканты «Стоптайм» вокалистка Диана Логинова и гитарист Александр Орлов вернулись домой после отбывания третьего административного ареста, сообщает «Фонтанка».

Музыканты находятся в безопасности, подтвердила изданию адвокат. Один из собеседников рассказал, что сотрудники правоохранительных органов забрали исполнителей из изолятора временного содержания и отвезли в другой район, чтобы ожидавшие журналисты «не задавали музыкантам вопросы».

Музыкантов «Стоптайм» доставили в отдел полиции после отбытия ареста
Общество
Диана Логинова

Логинову задержали 15 октября, спустя несколько дней после уличного выступления в Санкт-Петербурге, где музыкальная группа в составе трех человек исполнила треки Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки (Елизавета Гырдымова, также включена Минюстом в реестр иноагентов). Тогда ей назначили 13 суток административного ареста, столько же назначили гитаристу Орлову, барабанщику дали 12 суток.

После этого ей и Орлову трижды назначали административный арест. После отбытия сроков музыкантов вновь задерживали и доставляли в отдел полиции. Последний арест, на 13 суток, был назначен 11 ноября — по статье об «организации массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Кроме того, на певицу поступило три протокола о дискредитации армии. По одному из них Логинову оштрафовали на 30 тыс. руб., а второй вернули составителям «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Александра Озерова
Санкт-Петербург певица административный арест
Материалы по теме
Музыкантов «Стоптайм» доставили в отдел полиции после отбытия ареста
Общество
Барабанщика «Стоптайм» отпустили из-под ареста в Санкт-Петербурге
Общество
На вокалистку «Стоптайм» поступил третий протокол о дискредитации армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 21:17 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 21:17
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
ПВО уничтожила 40 дронов над Белгородской областью, Крымом и Черным морем Политика, 21:16
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Ермак анонсировал вторую встречу по мирному плану США с участием ЕС Политика, 21:02
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 20:46
«Фонтанка» узнала, что музыкантов «Стоптайм» освободили Политика, 20:41
«МЛ Витебск» стал чемпионом Белоруссии в дебютном сезоне в топ-дивизионе Спорт, 20:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Бессент назвал провальными санкции ЕС против России Политика, 20:34
Мирный план ЕС из 24 пунктов по версии Telegraph. Полный текст Политика, 20:31
Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для Украины Политика, 20:27
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
The Telegraph опубликовала полную версию мирного плана ЕС по Украине Политика, 20:16
Рубио назвал «самой продуктивной» встречу в Женеве по Украине Политика, 20:14