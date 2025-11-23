Axios узнал, что США обвинили Украину в утечке «негативных подробностей»

Во время «напряженной» встречи в Женеве американская сторона обвинила украинскую в утечке «негативных подробностей» предложенного США мирного плана, сообщает в Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

«Украинцы согласились опубликовать положительное заявление одного из своих переговорщиков, чтобы прояснить ситуацию, сообщил источник», — добавил Равид.

Также Киев представил встречное предложение с просьбой внести изменения в мирный план США, рассказал собеседник Axios. По его словам, Вашингтон выразил готовность внести некоторые изменения на основе этого предложения.

Госсекретарь США Марко Рубио после окончания встречи заявил, что она была «самой продуктивной и значимой» с начала процесса урегулирования. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который возглавляет украинскую делегацию, сообщил о «хорошем прогрессе» и поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия.

Ермак также анонсировал вторую встречу «в ближайшее время». УНИАН сообщает, что в Женеве начался второй раунд переговоров по мирному урегулированию с участием представителей Украины, США и Евросоюза.

О подготовке мирного плане США из 28 пунктов первым написал Axios 19 ноября. На следующий день депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал его полный текст на украинском языке.

Материал дополняется.